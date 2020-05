Sciopero benzinai 48 ore/ Dalle 22:00 di oggi al 14 maggio: “Governo incomprensibile”

Pubblicità

Scatterà questa sera lo sciopero dei benzinai, 48 ore in cui i lavoratori ai distributori di benzina incroceranno le braccia, per protestare nei confronti del governo. Nel dettaglio, come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, lo sciopero scatterà alle ore 22:00 di oggi, martedì 12 maggio, e durerà fino allo stesso orario del 14, giovedì. Lo sciopero, comunque, non riguarderà tutte le pompe di benzina indistintamente, ma solamente quelle delle aree di servizio autostradali. L’agitazione è stata indetta e annunciata dalla sigle sindacali di categoria, leggasi Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, con l’obiettivo di denunciare “la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione”. Le organizzazioni, attraverso una nota congiunta, hanno fatto sapere che: “Davvero incomprensibile l’atteggiamento indifferente e sordo del Governo, rispetto ad impegni rimasti lettera morta, assunti all’interno di un tavolo negoziale che non si riunisce colpevolmente da oltre un mese”.

SCIOPERO BENZINAI: “NON SONO DA ESCLUDERE ALTRI SCIOPERI”

“Non è certo chiudendosi al confronto – proseguono i sindacati, lamentando di essere stati lasciati soli dallo Stato – o sperando che ciascuno se la cavi da sé, con ogni mezzo trovi a sua disposizione, più o meno consentito, che si può contribuire a costruire per il Paese una uscita governata dalla crisi”. Lo sciopero, come detto in apertura, riguarderà solamente le pompe autostradali, ma non è da escludere che, se la situazione non dovesse migliorare, possa venire esteso a tutti i distributori di benzina: “Per quel che riguarda la categoria – si legge ancora sulla nota sindacale – in assenza di un cambiamento di rotta del Governo, la protesta e le chiusure per sciopero sono destinate ad estendersi nelle prossime settimane anche al resto della rete distributiva”. Quindi la nota si conclude con le parole: “I gestori non chiedevano altro che condividere responsabilità e oneri con il Governo e l’intera filiera composta da tanti soggetti economici (concessionari autostradali primi fra gli altri) con ben altra solidità ed una incommensurabilmente maggiore remunerazione”.



