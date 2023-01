Sciopero benzinai dal 24 al 27 gennaio/ 60 ore di stop contro le misure del governo

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità: i benzinai saranno in sciopero a fine mese dopo le mosse del governo Meloni atte ad avere maggiore trasparenza sui prezzi dei carburanti. Nel dettaglio è stata annunciata una più giorni di stop dal 24 al 27 gennaio prossimo. “Per porre fine a questa ‘ondata di fango’ contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità – la nota delle sigle sindacali Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio – le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete”. Durante il 25 e il 26 gennaio verrà inoltre verrà avviata “una campagna di controinformazione sugli impianti” e ci sarà “un presidio sotto Montecitorio”.

Lo sciopero si verificherà di preciso dalle ore 19:00 del prossimo 24 gennaio fino alle ore 7:00 del 27 gennaio, per una durata totale quindi di 60 ore di stop. Comunicando alla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali le organizzazioni sindacali, come si legge su TgCome24.it, parlano di “azioni politiche irresponsabili e di inusitata gravità nei confronti di una intera categoria di onesti operatori economici che basano la loro attività su un margine fisso pro litro di 3 centesimi lordi al litro, garantendo allo Stato, a proprio rischio e pericolo, in alcuni casi della vita, un introito di circa 40 miliardi l’anno di gettito”.

SCIOPERO BENZINAI DAL 24 AL 27 GENNAIO: LE PAROLE DEL MINISTRO PICCHETTO FRATIN

Poco prima dell’ufficializzazione dello sciopero da parte dei benzinai, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, aveva assicurato che il governo non avrebbe fatto alcuna retromarcia: “In campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di una riforma fiscale che facesse riferimento all’intera tassazione diretta e indiretta per rendere più equilibrato il sistema fiscale a favore di famiglie, professionisti e imprese”, dicendosi inoltre convinto che “l’operazione trasparenza avviata dal governo per i prezzi e controlli sarà efficace”.

