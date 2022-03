SCIOPERO CAMIONISTI OGGI 14 MARZO SOSPESO/ Patuanelli: “Scorte supermercati ci sono”

Lo sciopero dei camionisti di oggi, 14 marzo, non si terrà in via ufficiale, ma 70mila autotrasportatori si fermeranno comunque per manifestare il proprio dissenso nei confronti del caro benzina. In attesa del vertice che ci sarà domani al Ministero e che introdurrà aiuti per tutte le imprese colpite, oggi i tir cercheranno di creare dei disagi per porre ancora più attenzione su un problema che è divenuto decisamente pregnante, tenendo conto che il diesel e la verde hanno superato abbondantemente i due euro al litro. In ogni caso, non c’è alcun pericolo che lo sciopero dei camionisti di oggi possa bloccare i rifornimenti dei supermercati, anche perchè le scorte sono abbondanti.

Di conseguenza, è immotivato l’assalto ai market verificatisi in alcune zone d’Italia nelle scorse ore, così come ci tiene a precisare il ministro Patuanelli: “Noii abbiamo anche una forza produttiva – le parole dell’esponente dell’esecutivo, riportate dall’edizione online de La Stampa – che ci consente di dire che problemi ai supermercati non ci saranno, e dobbiamo anche dare un messaggio di speranza e tranquillità ai cittadini perchè in questo momento non ci sono motivi per fare l’assalto agli scaffali del supermercato”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO CAMIONISTI OGGI 14 MARZO SOSPESO, CARO BENZINA, FERMI COMUNQUE 70MILA TIR

Lo sciopero nazionale dei camionisti previsto per oggi, lunedì 14 marzo, è stato ufficialmente sospeso ieri dalla Commissione di Garanzia con nota siglata dal commissione delegato Alessandro Bellavista: dopo il fortissimo caro benzina e gasolio in corso ormai dall’inizio della guerra in Ucraina, gli autotrasportatori – che subiscono gli effetti peggiori degli aumenti di costo dei carburanti, arrivati fino a 2,3-2,5 euro al litro – avevano da una settimana lanciato lo sciopero nazionale dei camionisti per richiamare l’attenzione di una situazione difficile sopportabile alla lunga.

L’informativa inviata a Trasportounito-Fiap e ai ministeri delle Infrastrutture e Interno rileva presso la Commissione di Garanzia il «mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni e richiama l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione». La nota ha fatto infuriare Trasportounito che invece propendeva per la permanenza dello sciopero: «la Commissione di garanzia scioperi nei servizi pubblici essenziali, pur essendo debitamente informata, ha preferito ignorare lo stato di grave necessità denunciando gli estremi di uno sciopero. In altre parole invece di valutare e intervenire sulla gravità della crisi in atto, ha preferito rispolverare i criteri di una anacronistica rigidità burocratica, in un momento in cui dovrebbe essere superata», recita la nota furente.

SCIOPERO DEI CAMIONISTI, TIR IN PROTESTA CONTRO IL CARO BENZINA: SI FERMANO COMUNQUE IN 70MILA

Il rischio fortissimo era lo sciopero dei camionisti, la paralisi del sistema di consegna merce in un momento dove già le difficoltà miste tra pandemia, chiusure, rialzo costi materie prime e per l’appunto caro benzina e gas/energia rende molto complesso il commercio e l’economia nel nostro Paese. Trasportounito, contro la Commissione, ha confermato la sospensione dei servizi, un “mini” sciopero dei camionisti e quindi saranno dunque almeno 70mila i tir-autotrasporti-camion che si fermeranno nella giornata di lunedì.

Scongiurato per ora il rischio dello sciopero dei camionisti e quindi di mancati rifornimenti per le aziende e in particolare per i supermercati, anche se sono state confermate per il momento le proteste per il prossimo 19 marzo: Unatras e Conftrasporto hanno invece dichiarato di confidare «nel prossimo incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che si terrà martedì 15 marzo e stigmatizzano ogni azione di blocco o sciopero che verrà intrapresa prima di quella data».

Giusto sabato scorso il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani aveva sostenuto le istanze contro il caro benzina: «speculazione in atto con gasolio e benzina oltre 2,30 al litro è una colossale truffa ai danni di aziende e cittadini». Situazione invece decisamente preoccupante in Sardegna dove nei giorni scorsi l’aumento di prezzi e la scarsezza di alcuni prodotti ha generato il panico nella popolazione che in diversi supermercati ha fatto “razzia” di interi scaffali: «Visto che nessuna organizzazione sindacale ha proclamato alcunché, non parliamo di uno sciopero ma di una serrata annunciata dai titolari di piccole aziende di autotrasporto», ha sottolineato il segretario generale della Filt-Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu all’Agenzia ANSA, «il problema del caro carburante c’è e le motivazioni della protesta sono condivisibili perché il disagio è spalmato su tutta la filiera sino ad arrivare al consumatore finale. Servono soluzioni strutturali da parte del governo a partire dall’abbattimento delle accise».



