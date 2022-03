Sciopero camionisti oggi 19 marzo per caro benzina/ Unatras “Blocco tir dal 4 aprile”

SCIOPERO CAMIONISTI OGGI 19 MARZO 2022: SENZA SOLUZIONI SARÀ VERO CAOS!

Lo sciopero dei camionisti non è stato scongiurato. Oggi, sabato 19 marzo 2022, è prevista la nuova protesta degli autotrasportatori, colpiti dall’aumento del prezzo della benzina e dei conseguenti aumenti, tema che abbiamo approfondito con Thomas Baumgartner, presidente di Anita, l’Associazione di Confindustria. Dopo aver annunciato lo sciopero dei camionisti nazionale per lunedì 14 marzo, che la Commissione di garanzia ha bocciato a causa del mancato preavviso di 25 giorni, è stata confermata la manifestazione per oggi. Il timore è che le strade possano essere bloccate, con conseguenze anche a livello di mobilità. In altri casi ci saranno oggi assemblee. L’Unione delle associazioni dell’autotrasporto (Unatras) da giorni ha annunciato lo sciopero in tutta Italia, “per protestare contro i mancati segnali da parte del governo“.

La situazione per la categoria “è diventata drammatica“, quindi la minaccia di nuove iniziative spontanee di protesta. Ciò in quanto le imprese di autotrasporto potrebbero “ritenere più conveniente lasciare i propri mezzi sui piazzali piuttosto che continuare a viaggiare in queste condizioni“. Dunque, lo sciopero di oggi dei camionisti rischia di essere l’antipasto di una situazione ancora più complessa, laddove non arrivassero segnali importanti dal governo.

SCIOPERO CAMIONISTI OGGI 19 MARZO 2022, POI BLOCCO DAL 4 APRILE

Non a caso le federazioni che aderiscono a Unatras hanno annunciato lo sciopero dei camionisti dal 4 aprile, “dopo un attento esame delle indicazioni sui possibili interventi presentati nell’incontro di ieri sera al Ministero dei Trasporti, giudicati insufficienti“. Pur apprezzando le ipotesi illustrate dalla viceministra del Mims (ex Trasporti) Teresa Bellanova, Unatras ha ribadito “che gli autotrasportatori necessitano di provvedimenti concreti e certi. E ad oggi non è previsto nulla di tutto questo“. La mobilitazione di oggi, sabato 19 marzo 2022, dunque in diversi casi da sciopero si trasforma in manifestazione sulle strade fino ad assemblea per discutere della situazione.

Non si può escludere che gli incontri saranno “caldi”, vista l’esasperazione degli autotrasportatori, trasversale peraltro tra imprese associate e non, così come non si può escludere un impatto a livello di forniture. In Sardegna, ad esempio, le merci deperibili possono viaggiare, anche per non penalizzare agricoltori e allevatori, ma TrasportoEuropa citando le cronache locali riferisce di “carenze nei supermercati e nelle industrie della filiera agroalimentare per mancanza di materie prime“.











