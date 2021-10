SCIOPERO CONTRO GREEN PASS, OGGI 15 OTTOBRE/ Diretta: cortei vietati, caos Trieste

SCIOPERO 15 OTTOBRE, RISCHIO PARALISI PAESE

Il “d-day” del Green Pass è arrivato e il Paese rischia il blocco totale, oltre allo sciopero diffuso in diverse settori: si rischia infatti un ennesimo venerdì “nero” questa volta però non solo per i mezzi pubblici ma anche per porti, trasporti su gomma (tir), uffici pubblici e aziende private. L’entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass – divenuto da oggi fino al 31 dicembre 2021 obbligatorio per poter lavorare – negli ultimi 7 giorni ha provocato una forte tensione sociale che rischia di “esplodere” nella giornata di oggi, 15 ottobre.

Dall’assalto alla Cgil di Roma alle piazze “No Pass” e “No Vax”, dagli scioperi locali alla maxi-protesta di alcuni porti italiani (Trieste, Genova, Palermo): la richiesta è sempre la stessa, eliminare l’obbligo di Green Pass o quantomeno attenuarlo ponendo in essere la gratuità dei tamponi per poter ricevere il certificato verde anti-Covid. Il Governo però una volta di più mantiene dritta la “barra”: ieri con il Premier Draghi durante l’incontro con i sindacati, è stato ribadito che l’obbligo rimane e non vi saranno concessioni davanti alle proteste. Non solo, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha formalmente invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani «a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20 Ottobre dandone comunicazione entro cinque giorni». La medesima Commissione ha poi inviato una nota al Ministro dell’Interno in cui si esprime «particolare preoccupazione in merito agli scioperi per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti».

CORTEI VIETATI IN TUTTA ITALIA: COSA SUCCEDE

A vietare sciopero e ogni tipo di corteo non solo la Commissione di Garanzia ma anche la stessa Polizia di Stato: con la circolare firmata dal capo della Polizia Giannini – in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass dal 15 ottobre – indirizzata a prefetti e questori si legge «predisporre dispositivi per garantire tutte le manifestazioni “nel rispetto delle norme e delle prescrizioni, così da scongiurare turbative e assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico». Le forze dell’ordine non escludono che nella giornata di oggi vi sia il «pretesto per ulteriore inasprimento dei toni della protesta, con contrapposizioni tra opposti estremismi»: per questo motivo presidi a difesa di obiettivi a rischio verranno schierati in ogni parte del Paese, con le piazze “No Pass” che potrebbero tornare a manifestare la propria contrarietà con frange purtroppo anche violente (come visto a Roma sabato scorso con l’infiltrazione dei violenti di Forza Nuova all’interno di una piazza invece pacifica). Italia blindata da Trieste – dove la protesta dovrebbe portare ad un blocco ad oltranza di diversi lavoratori portuali («chi vuole lavorare può farlo», il messaggio lanciato ieri dal Coordinamento direttivo dei portuali) – fino a Roma, passando per Torino, Trieste e Genova. Sciopero per i sindacati Fisi e Confsafi, ma anche per Al Cobas e a rischio pure le categorie di autotrasportatori, oltre che i vari portuali. Si rischia una paralisi totale non solo per la giornata di oggi (qui i rischi e le possibili nefaste conseguenze): in difficoltà anche le diverse sigle del trasporto pubblico locale che potrebbero non riuscire a garantire un servizio al 100% a partire dal 15 ottobre e fino a che “reggerà” (e se lo farà, ndr) la protesta su larga scala.

