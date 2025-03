Non si ferma l’intensa stagione di agitazioni sindacali che da mesi interessa a vario titolo diversi settori lavorati italiani – largamente incentrata sui trasporti, di ogni tipo dai treni ai mezzi urbani – con un nuovo sciopero dei mezzi pubblici martedì 1 aprile 2025 indetto in queste ore dalle principali sigle sindacali di categoria: uno stop che segue a strettissimo giro quanto abbiamo già visto l’8 marzo con il consueto sciopero generale che – tuttavia – non ha avuto ripercussioni sul trasporto pubblico locale; ma anche a poco più di un mese di distanza dallo sciopero dei mezzi pubblici che lo scorso 24 febbraio fu indetto dalla sigla USB Lavoro Privato.

In questo caso, ad aver indetto lo sciopero dei mezzi pubblici martedì 1 aprile 2025 sono state le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna coinvolgendo tutti i lavoratori delle varie compagnie locali nelle quali contano degli iscritti, con l’ipotesi che le ripercussioni potrebbero essere decisamente importanti trattandosi di alcuni tra i sindacati a maggior adesione: lo stop – si legge nel comunicato diramato in queste ore – dovrebbe durare un totale di 24 ore, salvo che nel frattempo non vengano ascoltate le richieste sindacali o non si proceda alla precettazione che potrebbe ridurne notevolmente la durata.

Orari, fasce di garanzie e info sullo sciopero dei mezzi pubblici martedì 1 aprile 2025: cosa sappiamo per ora

Dietro allo sciopero dei mezzi pubblici martedì 1 aprile 2025 ci sarebbe la sempre ferma – ed inascoltata – richiesta di arrivare finalmente al rinnovo del contratto collettivo più vole richiesto nel corso degli ultimi anni, chiedendo alle “parti datoriali e istituzionali” di onorare “gli impegni assunti nel percorso di rinnovo” per restituire una qualche dignità al settore”; mentre per ora è importante sottolineare che è impossibile prevedere l’effettiva percentuale di adesione e le eventuali ripercussioni che potrebbero esserci sui trasporti pubblici locali.

Similmente, a quasi un mese di distanza per ora non possiamo neppure darvi certezze in merito alle varie fasce orarie che saranno garantite durante lo sciopero dei mezzi pubblici martedì 1 aprile 2025: doveno fare delle ipotesi, guardando alle passate agitazioni possiamo immaginare che a Milano l’ATM osserverà come orari tra le 5 e le 9:00 e tra le 15:00 e le 18:00; così come a l’ATAC a Roma potrebbe garantire le fasce 5:30-8:30 e 17:00-20:00 identiche a quelle normalmente utilizzate dall’ANM a Napoli.