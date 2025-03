A pochissime ore di distanza dalla già proclamata agitazione che tra il 18 e il 19 di marzo interesserà l’intera rete ferroviaria italiana, i sindacati hanno confermato la stagione di ostruzioni al punto che hanno proclamato uno sciopero dei mezzi pubblici per l’intera giornata di venerdì 21 marzo 2025 che interesserà l’intero territorio nazionale e che vede sul piede di guerra alcune delle sigle (per così dire) ‘minori’: l’attesa generale è che – trattandosi di un venerdì – lo sciopero dei mezzi pubblici avrà un impatto potenzialmente significativo per tutti i pendolari e i lavoratori che quotidianamente utilizzano i trasporti locali; ma al contempo va detto che nelle ultime agitazioni simili le adesioni non sono state particolarmente alte.

Prima di entrare nell’effettivo merito dello sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 21, vale la pena partire dalla precisare che è stato indetto dalle sigle Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Al Cobas, Sgb e Cub Trasporti per chiedere – ancora una volta – quegli aumenti salariali da almeno 300 euro mensili da tempo sulla bocca della quasi totalità dei segretari dei sindacati; il tutto unitamente a maggiori tutele per gli autisti – come la riduzione dei tempi alla guida – e per il resto dei lavoratori dei servizi pubblici locali.

Orari, info e fasce di garanzia dello sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 21 marzo 2025

Al di là delle ragioni, stando a quanto emerso fino ad ora lo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 21 marzo 2025 durerà in totale 24 ore e sarà – appunto – estero all’intero territorio nazionale con variazioni talvolta significative dal punto di vista degli orari di servizio garantiti: partendo – per esempio – da Milano risulta che i trasporti saranno regolari dall’inizio del servizio alle 8:45 e tre le 15:00 e le 18:00; individuate come la fasce di maggiore affluenza tra scuola e lavoro.

Similmente, a Roma le fasce garantite per lo sciopero dei mezzi pubblici andranno sempre dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59 con alcune lievi differenze in base che si tratti dei mezzi di terra, della metropolitana o dei vari regionali gestiti da ATAC; mentre a Napoli sciopereranno solamente i dipendenti della compagnia Busitalia Campania (con garanzie tra le 6:30 e le 9:00 e le 13:00 e le 16:30).