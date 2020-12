Sciopero dipendenti pubblici oggi 9 dicembre/ Stop a scuola e uffici: cosa chiude

Nonostante i tentativi degli ultimi giorni, è stato confermato lo sciopero dei dipendenti pubblici per oggi, mercoledì 9 dicembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, non è stata raggiunta la fumata bianca negli ultimi incontri tra i sindacati e Fabiana Dadone, ministro della Pubblica Amministrazione, ed è previsto lo stop a numerosi servizi. Ieri il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha tenuto a precisare che lo sciopero non è legato unicamente al rinnovo dei contratti: i sindacati chiedono nuove risorse da investire anche in nuove assunzioni, formazione e nuove forme di lavoro.

La titolare della PA è stata aspramente criticata dai rappresentanti sindacali e in una lettera ha tenuto a sottolineare: «Da quando è stato annunciato lo sciopero previsto per il 9 dicembre non nascondo che le giornate non sono trascorse senza un focus, uno scambio di messaggi, call e dossier sul tema». Come vi abbiamo raccontato, oggi braccia incrociate per uffici pubblici, scuola e altri servizi della pubblica amministrazione, che comunque rispetteranno i servizi minimi previsti dalla legge.

SCIOPERO DIPENDENTI PUBBLICI 9 DICEMBRE 2020

Le aperture di Fabiana Dadone non sono dunque servite a evitare lo sciopero dei dipendenti pubblici di oggi: la mobilitazione è necessaria secondo la segretaria della Funzione pubblica Cgil Serena Sorrentino, in quanto le richieste dei lavoratori sono rimaste inascoltate per ben dieci mesi. La Sorrentino ha acceso i riflettori in particolare sul piano di nuove assunzioni, considerando che per effetto dei pensionamenti ordinari e di Quota 100 ci sarà una fuoriuscita di 500 mila persone entro il 2022: «Sono lavoratori che andrebbero tutti sostituiti per garantire lo stesso livello di servizio e che in alcuni settori andrebbero persino aumentati. Bene, da quella data, il 18 febbraio, non è mai avvenuta una convocazione da parte del ministero». E i sindacati denunciano di non essere stati convocati nemmeno per la legge di bilancio.

Alla vigilia dello sciopero dei dipendenti pubblici, Serena Sorrentino si è poi soffermata sulle necessità della PA ai microfoni di Domani: «Serve un potenziamento dell’occupazione. La pubblica amministrazione va riformata e innovata per cogliere la sfida del cambiamento, per rendere più efficiente per gestire i fondi europei del Recovery fund. Serve a creare occupazioni stabile per 500mila competenze giovanili. Guardiamo alla crescita: se aumentano i servizi aumenta la resilienza contro crisi e pandemia. I paesi che hanno protetto maggiormente il welfare escono meglio della crisi. Il sistema sanitario dal punto di vista organizzativo ha dimostrato i limiti di tutti i disinvestimenti degli ultimi anni».

