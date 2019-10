Sciopero domani 25 ottobre: mezzi e treni/ Atm Milano, Atac Roma, Trenitalia: orari

Lo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati Sgb, Cub e Cobas previsto per domani 25 ottobre 2019 rischia di venir ricordato per molto tempo: non sono coinvolte le massime sigle sindacali (tranne a Roma, dove è previsto un maxi sciopero parallelo di tutte le partecipate del Campidoglio contro la giunta Raggi e il degrado raggiunto a più livelli della Capitale) ma il comparto trasporti (mezzi, treni, aerei) rischia di vedere numerosi disagi tra cancellazioni e ritardi, da Nord fino a Sud. A preoccupare è la garanzia del servizio dei trasporti pubblici visto che lo sciopero coinvolge a più riprese metro, bus, treni, aerei e navi: a Roma l’Atac resta a rischio per 4 ore dalle 20 fino a fine servizio e la protesta coinvolgerà «bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle». Nelle stesse ore ci sarà anche lo sciopero di Roma Tpl, mentre la situazione su Milano è decisamente diversa nelle modalità e negli orari: Atm ha fatto sapere che lo sciopero dei mezzi avverrò per tram e bus con fasce di garanzia previste fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18; per quanto riguarda la metro Atm, lo sciopero sarà indetto dalle 18 fino a fine servizio. A Torino invece lo sciopero riguarderà il personale aderente alla sigla Faisa-Cisal in forza alla Ca.Nova di Moncalieri, mentre la compagna Gtt rimarrà attiva e senza disagi per tutta la giornata. L’Anm, Azienda Napoletana Mobilità di Napoli annuncia invece che le organizzazioni sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato sciopero del trasporto pubblico locale per 4 ore: dalle 11 alle 15.

SCIOPERO GENERALE 25 OTTOBRE: CAOS AEREI E TRENI

Le associazioni sindacali CUB – Confederazione Unitaria di Base; SGB – Sindacato Generale di Base; SI-COBAS – Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT – Unione Sindacale Italiana hanno ufficializzato e proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori privati e pubblici che decideranno di aderirvi per chiedere a gran voce l’aumento degli stipendi, delle pensioni, la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro ma anche la piena cancellazione di Jobs Act e Legge Fornero. Se vi si aggiunge la preoccupazione di diverse categorie per la Manovra Economica del Governo oltre alle forti proteste che la sola città di Roma vedrà aggiungersi con la manifestazione di piazza anti-Campidoglio contro il sindaco Raggi, la dimensione del venerdì nerissimo che attende utenti e viaggiatori è bella che servita. Sul fronte treni, lo sciopero generale comincia già dalla giornata di oggi 24 ottobre: dalle ore 21 fino alle 21 di domani, venerdì 25 ottobre, per l’adesione allo sciopero Fs Italiane fa sapere che le Frecce di Trenitalia circoleranno tutte regolamente. Garantiti i collegamenti regionali nelle fasce più delicate per i pendolari (6-9, 18-21) mentre durante la giornata sono possibili disagi, cancellazioni o ritardi perciò occorre tenersi aggiornati con i canali online di Trenitalia per ogni possibile comunicazione e segnalazione. Dopo mezzi e treni, caos anche per gli aerei da domani: alcune sigle sindacali hanno infatti proclamato uno sciopero dei controllori di volo (dalle ore 13:00 alle 17:00) e altre agitazioni nel settore del trasporto aereo con orari variabili dalle 4 ore alle 24 ore. Alitalia è stata costretta dunque a cancellare alcuni voli nazionali e internazionali programmati per domani: garantite solo due fasce: quella che va dalle 7:00 alle 10:00 e quella che va dalle 18:00 alle 21:00. Qui sotto il link con tutti i voli cancellati.

SCIOPERO GENERALE A ROMA: CAOS MEZZI, SERVIZI E RIFIUTI

C’è uno sciopero generale nazionale da un lato, e ve n’è un altro molto più “particolare” e legato alla sola città di Roma: il trasporto pubblico nella Capitale è a rischio per i suddetti motivi, ma vi è anche un’altra agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate da Roma Capitale. Il problema dunque a Roma domani è legato praticamente ad ogni tipo di servizio pubblico e privato: dai musei alle scuole, dagli ospedali alle stazioni fino anche alla raccolta rifiuti con l’Ama che ha già avvertito i cittadini romani – con non poche polemiche sortite – di evitare il rilascio dei rifiuti durante l’intera giornata di domani, «Ama fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra» concluse la nota dell’azienda di raccolta rifiuti nella Capitale. «Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero che dal nostro punto di vista non ha motivazioni. In Roma Metropolitane c’è la garanzia dei livelli occupazionali, c’è l’intenzione di mantenere la società in mano pubblica», ha intimato la sindaca Virginia Raggi che difende la sua politica su Atac e sulle altre partecipate sul “piede di guerra” nella giornata di domani proprio contro la gestione del Campidoglio. «E’ il primo sciopero generale di Roma, non c’era mai stato perché quello che facemmo con Marino era uno sciopero dei dipendenti pubblici. E’ uno sciopero politico da quando ci hanno mandato la polizia a forzare il cordone di lavoratori al presidio di Roma Metropolitane», spiegava giorni fa il sindacalista della Uil Lazio Alberto Civita, mentre ancora più duro è stato Natale di Cola (Cgil) «Siamo stufi di vivere nel degrado con servizi scadenti e dipendenti che lavorano in condizioni umilianti, con violenze su operatori Atac e Ama. Un clima così ostile nei confronti dei lavoratori non c’era mai stata».

