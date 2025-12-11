Il 12 dicembre 2025 è previsto uno sciopero generale con lo stop dei mezzi pubblici, e non solo: ecco tutto quello che c'è da sapere

Per la giornata di domani, venerdì 12 dicembre 2025, è previsto uno sciopero generale che riguarderà diversi settori, a cominciare dai trasporti e dai mezzi pubblici. La prima cosa da sapere è che l’agitazione escluderà gli aerei (che sciopereranno invece il 17 dicembre), di conseguenza chi ha in programma un volo potrà dormire sonni tranquilli, visto che domani i velivoli saranno tutti regolari, come al solito. Regolari anche tutti i mezzi pubblici di Roma Atac, che hanno già scioperato – come vi abbiamo raccontato – lo scorso 9 dicembre, di conseguenza gli amici capitolini potranno salire come ogni giorno sui propri mezzi pubblici.

Diversa invece la situazione in merito a treni, bus, autobus, metro, tram e via discorrendo, che potrebbero invece subire ritardi, soppressioni e cancellazioni, con conseguenti disagi per tutti i passeggeri. Vediamo quindi gli orari delle principali città, a cominciare da Milano, dove lo sciopero comincerà dalle ore 8:45 e andrà avanti fino alle ore 15:00, con la duplice fascia di garanzia fino alle 8:45 e poi dalle 15:00 in avanti.

SCIOPERO 12 DICEMBRE 2025, GLI ORARI DEI MEZZI PUBBLICI

A Napoli, invece, stop dei mezzi pubblici dalle ore 9:30 fino alle ore 17:00 e poi dalle 20:00 fino alla fine del servizio. A Palermo lo sciopero dei mezzi pubblici interesserà gli orari 8:30-17:30 e poi dalle ore 20:30 fino al termine del servizio, mentre a Torino, stop dalle 9:00 alle 12:00 e poi dalle 15:00 fino alla fine del servizio, un’agitazione senza dubbio più estesa.

Per quanto riguarda Bologna, invece, l’agitazione riguarderà la fascia 8:30-16:30 e dalle 19:30 fino alla fine del servizio, mentre a Genova dalle ore 9:00 alle 17:30 e poi dalle ore 20:30 fino alla fine delle corse. Incroceranno le braccia anche a Firenze, dalle ore 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 fino alla fine della giornata, mentre a Bari lo stop riguarderà la fascia oraria 8:30-12:30 e 15:30-fine servizio. Infine, gli orari di Cagliari, così come segnalato dall’agenzia di stampa Ansa: dalle 9:30 alle 12:45 e poi dalle 14:45 alle 18:30 e infine dalle 20:30 fino alla fine della giornata, per uno stop decisamente “spezzatino”.



SCIOPERO 12 DICEMBRE 2025, STOP ANCHE DEI TRENI

Più specificatamente, per quanto riguarda i treni, (ci sarà anche lo stop di Trenord) l’agitazione durerà 24 ore, ed è proprio questa categoria che potrebbe creare maggiori disagi, ma con due fasce orarie previste: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e poi dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00.

In ogni caso vi consigliamo di consultare l’elenco disponibile dei treni garantiti, sul sito ufficiale di Trenitalia nonché sui vari social. Lo sciopero del 12 dicembre 2025 interesserà anche i porti, con i lavoratori portuali che si fermeranno, garantendo i servizi minimi essenziali, con orario fino alle ore 24:00 di oggi: anche in questo caso è bene consultare se il proprio mezzo sarà disponibile o meno. Sciopero di 24 ore anche dei taxi e infine delle autostrade.