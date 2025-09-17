Indetto uno sciopero generale il 19 e il 22 settembre 2025: quali sono i settori coinvolti, gli orari dell'agitazione e tutto quello che c'è da sapere

Si preannunciano complesse le giornate di venerdì 19 e lunedì 22 settembre 2025, interessate da un doppio sciopero generale indetto dalle principali sigle sindacali e che coinvolgerà a vario titolo – ci arriveremo tra un attimo – praticamente l’intera popolazione lavorativa con ripercussioni che potrebbero rivelarsi particolarmente complesse per chi dovrà usufruire di servizi di vario tipo, inclusi quelli di pubblica utilità.

Scioperi dei voli: calendario del 2025/ Quattro stop annunciati fino a novembre: aerei e compagnie coinvolte

Prima di arrivare ai dettagli sullo sciopero generale, vale la pena ricordare che la prima giornata di mobilitazione sindacale – ovvero quella del 19 settembre – è stata indetta dalla sigla CGIL con l’interno che protestare per la crisi umanitaria in corso a Gaza ai danni della popolazione palestinese e stimolare un aumento del supporto umanitario concesso alle vittime del massacro compiuto dal governo israeliano.

Sciopero aereo, oggi 6 settembre 2025/ Personale EasyJet e Wizz Air: orari, voli garantiti e...

La seconda giornata di sciopero generale – quella di lunedì 22 -, invece, vede come protagoniste le sigle USB, CUB e SGB: anche in questo caso la protesta riguarderà la crisi palestinese, con l’aggiunta di un messaggio di solidarietà per la missione della Global Sumud Flotilla e una critica per l’inattività del governo italiano e delle istituzioni europee nel cercare una soluzione pacifica al conflitto.

Info, orari, settori e fasce di garanzia per lo sciopero generale: cosa aspettarsi tra il 19 e il 22 settembre 2025

Tornando a noi, seppur gli obbiettivi siano leggermente diversi, entrambe le giornate di sciopero generale sono state indette con una durata complessiva di 24 ore: differiscono, invece, anche i settori coinvolti perché nel caso dell’agitazione della CGIL potranno incrociare le braccia solamente i dipendenti privati dato che non ci sono stati i necessari tempi legali per coinvolgere anche il settore pubblico; mentre gli orari dipenderanno da comune a comune.

Sciopero treni oggi 5 settembre 2025: Italia bloccata/ Fasce orari Trenord, Trenitalia, Italo. Info sui mezzi

Differentemente, nella seconda giornata di sciopero generale sono stati inclusi – oltre che ovviamente quelli privati – i dipendenti pubblici: questo significa che lunedì 22 settembre 2025 i disagi potrebbero estendersi anche a settori come la scuola, la sanità, la logistica, i trasporti e i Vigili del Fuoco, sempre con modalità, orari e fasce di garanzia che verranno decise dalle singole aziende; specialmente per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.