Come funziona lo sciopero generale 20 giugno 2025: a rischio treni, aerei, autostrade. A Milano e Roma a rischio trasporti pubblici ATM e Atac: info e orari

SCIOPERO GENERALE 20 GIUGNO 2025: CHI SI FERMA E QUANDO

Si prospetta un venerdì complicato per chi dovrà spostarsi in Italia, a causa dello sciopero generale 20 giugno 2025, che interesserà numerosi settori chiave dei trasporti e dei servizi. La protesta – indetta da diversi sindacati di base come USB, CUB, SGB, FISI, FLAI – ha l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica e politica su una gestione della spesa statale ritenuta inadeguata.

Sciopero Trenord oggi, lunedì 16 giugno 2025/ Info e orari: quali sono le fasce garantite?

Al centro delle rivendicazioni sindacali ci sono richieste di maggiori fondi per sanità, istruzione, sicurezza nei luoghi di lavoro e trasporti pubblici. Tra i comparti più colpiti spicca quello ferroviario, poiché i lavoratori di Trenitalia (Gruppo FS), Italo e Trenord incroceranno le braccia a partire dalle ore 21 di giovedì 19 giugno fino alle 21 del giorno successivo.

Sciopero treni Trenord domani, lunedì 16 giugno 2025/ Tutte le info: durata, orari e fasce di garanzia

Pertanto, lo sciopero generale del 20 giugno 2025 avrà un impatto su tutte le categorie di treni, incluse le Frecce, gli Intercity e i regionali. Nonostante questa mobilitazione, saranno garantiti alcuni collegamenti nelle cosiddette “fasce protette“, cioè nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera.

Comunque, le compagnie ferroviarie metteranno a disposizione online gli elenchi aggiornati dei treni che circoleranno regolarmente. I passeggeri coinvolti da eventuali cancellazioni avranno diritto al rimborso completo del biglietto oppure, se lo preferiscono, alla possibilità di essere riprotetti su un altro treno, senza costi aggiuntivi.

Sciopero treni oggi, 23 maggio 2025: Trenitalia, Italo, Trenord/ Disagi a Roma, ritardi fino a 90 minuti

SCIOPERO GENERALE 20 GIUGNO 2025: DAGLI AEREI ALLE AUTOSTRADE: GLI ALTRI POSSIBILI DISAGI

Anche chi viaggerà in aereo potrebbe incappare in disagi, poiché lo sciopero coinvolgerà il personale che si occupa delle operazioni a terra negli aeroporti, come addetti ai bagagli, alle navette, fino al supporto ai passeggeri. L’astensione dal lavoro durerà per tutta la giornata, ma alcune fasce orarie saranno protette: i voli dovrebbero essere garantiti tra le 7 e le 10 e dalle 18 alle 21. Al di fuori di questi intervalli, invece, potrebbero verificarsi ritardi nei servizi a terra, in particolare nelle fasi di check-in e imbarco.

Anche chi si sposta in auto potrebbe risentire di questa mobilitazione, poiché il personale delle società che gestiscono le autostrade sarà in sciopero dalle 22 di giovedì 19 giugno fino alla stessa ora del giorno successivo. In questo caso, la protesta potrebbe tradursi in disagi come rallentamenti ai caselli, interruzioni temporanee del servizio o assenza di assistenza in caso di necessità.

SCIOPERO GENERALE 20 GIUGNO 2025 ANCHE PER TRASPORTI PUBBLICI A MILANO E ROMA

La giornata sarà complicata anche per Milano, visto che lo sciopero generale 20 giugno 2025 riguarda anche i trasporti pubblici. L’Azienda dei trasporti milanesi (ATM) ha confermato che metropolitane, autobus e tram potrebbero subire interruzioni e cancellazioni. I mezzi saranno regolarmente in servizio solo in due finestre della giornata: al mattino, dall’inizio delle corse fino alle 8:45, e nel pomeriggio tra le 15 e le 18.

Al di fuori di questi orari, quindi, il servizio non sarà garantito e i cittadini dovranno organizzarsi tenendo conto di possibili sospensioni o ritardi. Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, gestita sempre da ATM, rientra tra i servizi coinvolti; in tal caso, il servizio potrà non essere disponibile dalle 8:30 alle 16:30 e nuovamente dopo le 19:30, fino alla chiusura.

A Roma i servizi sono garantiti dall’inizio del servizio alle 8:30 e dalle ore 17 alle 20, per cui nel resto della giornata potrebbero esserci sospensioni o cancellazioni.