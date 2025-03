SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2025 IN TUTTA ITALIA

Disagi in vista per l’8 marzo 2025 a causa dello sciopero generale che è stato indetto a livello nazionale: non si fermano solo i trasporti, ma anche scuola e sanità. Per quanto riguarda il primo settore, è interessato il comporto ferroviario e aereo, ma a rischio è anche il trasporto autostradale, mentre non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda i mezzi pubblici locali, con metro, bus e tram che sono stati coinvolti in altre due mobilitazioni di recente.

Lo sciopero dei treni scatta con qualche ora di anticipo, dalla sera del 7 marzo, nello specifico dalle 21, alla stessa ora dell’8 marzo terminerà, quindi lo sciopero dei treni è di 24 ore. I disservizi, tra cambi e possibili cancellazioni, riguarderà la circolazione ferroviaria offerta dal gruppo Fs, Trenitalia, Tper e Trenord per via del coinvolgimento del loro personale nell’agitazione. Invece, a livello regionale, il trasporto può contare sui servizi essenziali dalle ore 6 alle 9, poi dalle 18 alle 21.

Dunque, nel giorno della festa della donna, in cui si celebrano i suoi diritti, molti cittadini rischiano di restare a piedi, in seguito all’iniziativa di alcuni sindacati, da Usi-Ct a Slai-Cobas, passando per Usb, Cup e Adl Cobas/Clap. Per quanto riguarda le autostrade, lo sciopero generale 8 marzo 2025 scatta anche in questo caso dalla sera prima, ma più precisamente dalle ore 22 e fino alla stessa ora del giorno dopo, quindi attenzione ai possibili disagi o rallentamenti ai caselli e sulle principali arterie della rete autostradale italiana.

SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2025: QUALI VOLI SONO A RISCHIO

Passiamo ai voli, perché lo sciopero generale 8 marzo 2025 coinvolge anche gli aerei. Anche in questo caso lo stop è di un giorno, da mezzanotte a mezzanotte, quindi chi ha in programma viaggi e spostamenti è chiamato a controllare eventuali cancellazioni dei voli o se fanno ritardi a livello nazionale. Il consiglio è di controllare lo stato rivolgendosi alla propria compagnia aerea per evitare possibili inconvenienti.

Comunque, sono garantite delle fasce di tutela a livello orario, per garantire alcuni voli in quel lasso temporale. L’Enac prevede che le fasce di garanzia scattino alle 7 e poi alle 18, nel primo caso fino alle 10, nel secondo fino alle 21. Quindi, se il vostro volo è compreso in queste fasce, non avete nulla da temere, anche se pure in questo caso è bene effettuare una verifica preventiva.

SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2025 ANCHE PER SANITÀ E ISTRUZIONE

Come vi anticipavamo, lo sciopero generale 8 marzo 2025 coinvolge altri settori, quello della sanità e dell’istruzione in generale. I disagi non riguarderanno solo asili nidi e scuole per l’infanzia, ma pure quelle primarie e secondarie di primo grado. Nel caso delle superiori, invece, i disagi riguardano in particolare quelle che hanno il rientro al sesto giorno, ma se ne possono registrare anche all’università.

L’impatto di questa agitazione si sentirà anche sulla sanità, sebbene saranno garantiti i livelli minimi di servizio per assicurare le prestazioni essenziali in reparti specifici, dal pronto soccorso a medicina e chirurgia d’urgenza, fino a terapie intensive e rianimazioni. Pertanto, i ritardi o rinvii delle prestazioni potrebbero riguardare quelle programmate e non urgenti.