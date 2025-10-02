Nella giornata di venerdì 3 ottobre 2025 è previsto uno sciopero generale di 24 ore, ma Salvini non ci sta e medita la precettazione

Nella giornata di venerdì 3 ottobre 2025 si terrà un nuovo sciopero generale dopo quanto avvenuto negli scorsi giorni. Si tratta di un’altra mobilitazione per protestare in maniera massiccia contro la guerra in quel di Gaza e i bombardamenti incessanti israeliani, e riguarderà moltissime attività pubbliche e non solo.

Sciopero aerei oggi 26 settembre 2025/ Info, orari e tutti i voli garantiti: 24 ore di stop

Lo sciopero, come ricorda Rainews, è stato indetto da CGIl e USB e ha come obiettivo quello di condannare senza se e senza ma quanto sta accadendo da tempo a Gaza City, con migliaia di persone vittime della guerra e nel contempo altrettante che vivono di stenti e in assoluta miseria. Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre 2025 durerà – come il precedente – 24 ore, e riguarderà anche i trasporti pubblici, di conseguenza si preannuncia una giornata di passione per tutti i pendolari che utilizzano regolarmente treno, bus e metro per recarsi sul luogo di lavoro o andare a scuola.

Sciopero generale senza preavviso e agitazione permanente per Gaza/ Salvini attacca Usb: "Irresponsabili"

SCIOPERO GENERALE 3 OTTOBRE 2025, FASCE DI GARANZIA PLAUSIBILI

Come sempre saranno garantite le “prestazioni indispensabili”, fanno sapere i sindacati, mentre per i trasporti ci saranno le due classiche fasce di garanzia che varieranno da città in città, ma che indicativamente dovrebbero essere indette in prima mattinata, quindi fino alle ore 9:00 e poi nel pomeriggio sera, dalle 15:00 fino alle 18:00. Nel resto della giornata saranno possibili soppressioni, cancellazioni e ritardi, con tutto ciò che ne consegue.

Nel contempo saranno migliaia i cittadini che scenderanno in piazza, fra cui gli studenti, fra i più numerosi durante le proteste pro Pal che hanno provocato anche dei disordini in quel di Milano con scontri con la polizia. Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025 potrebbe però essere bloccato dal ministro Salvini, titolare dei trasporti e delle infrastrutture, che starebbe meditando la precettazione. Nelle scorse ore è infatti uscito allo scoperto puntando il dito contro i sindacati e contro “gli estremisti di sinistra” che rischiano di scatenare il caos, aggiungendo inoltre che “non tollereremo alcuno sciopero improvviso”, ricordando inoltre che la motivazione dell’agitazione del 3 ottobre, la solidarietà a Gaza, “non rientra nei casi che giustificano uno sciopero senza preavviso”.

SCONTRI PER GAZA/ Così la sinistra sindacale usa i palestinesi (e il Pd) contro il governo

SCIOPERO GENERALE 3 OTTOBRE 2025, SALVINI PREOCCUPATO DALLA PARALISI DEI TRASPORTI

A preoccupare il leader della Lega sono in particolare i trasporti, a cominciare dai treni, visto che l’agitazione riguarderà Trenitalia, Ferrovie dello Stato, Frecciarossa e Trenord, i treni locali della Lombardia. Uno stop alla loro circolazione significa paralizzare i trasporti con tutto ciò che ne consegue, e soprattutto, uno stop che giunge a pochi giorni da quello precedente, avvenuto la scorsa settimana.

Vedremo se vi sarà margine per trattare, magari riducendo lo sciopero da 24 ore a sole 4 ore, ma in caso contrario c’è la seria possibilità che alla fine la nuova agitazione pro Palestina salti definitivamente: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata tenendo conto che il 3 ottobre è maledettamente vicino.