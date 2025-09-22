Indetto per oggi uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche trasporti e mezzi pubblici: gli orari garantiti per le principali città

Sarà piuttosto ampio e complesso lo sciopero generale di oggi – lunedì 22 settembre 2025 – indetto dalle principali sigle sindacali e che potrebbe coinvolgere praticamente qualsiasi servizio, che sia pubblico o privato, includendo anche i mezzi pubblici e i trasporti di ogni genere: una mobilitazione fortemente voluta per portare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese che si trova al centro della crisi a Gaza, che segue – peraltro – di pochissimi giorni il precedente sciopero generale che si è tenuto venerdì 19 settembre.

Prima di arrivare ai dettagli sui mezzi pubblici e i trasporti, è importante ribadire che durante lo sciopero generale potrebbero incrociare le braccia i lavoratori di qualsiasi impresa: a differenza di quello di venerdì, infatti, vede coinvolti anche i lavoratori pubblici ed eventuali disagi potrebbero verificarsi anche in settori come l’istruzione (di ogni ordine e grado) e la sanità; mentre nelle maggiori città sono previsti anche eventi pubblici e sit-in guidati dalle sigle sindacali.

Sciopero generale di oggi, 22 settembre 2025: quali sono le fasce garantire per i treni e i mezzi pubblici locali

Venendo a noi, data l’estensione dello sciopero generale di oggi, possiamo immaginare che i principali disagi (come spesso accade in queste situazioni) si riscontreranno proprio nel settore dei trasporti: incroceranno, infatti, le braccia tutti i lavoratori che a vario titolo fanno parte del Gruppo FS – tra i soliti Trenitalia, Italo e Tper, ma anche Trenord e Nuovo Trasporto Viaggiatori – e nel contesto ferroviario le fasce garantite andranno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00; salvi i soliti possibili disagi anche precedenti e successivi all’inizio dell’agitazione.

Più complessa, invece, è la situazione dal punto di vista dei mezzi pubblici perché ogni azienda territoriale durante lo sciopero generale odierno ha indicato autonomamente delle fasce garantite che varieranno da città a città: per esempio, a Milano la ATM garantirà le consuete corse dall’inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00; mentre la funicolare che collega Como e Brunate sarà operativa dalle 8:30 alle 16:30 e poi – nuovamente – dalle 19:30 fino all’ultima corsa.

Similmente, la GTT di Torino ha scelto come fasce garantite per lo sciopero generale quelle tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 12:00 e le 15:00, la ATAC di Roma fino alle 8:29 e tra le 17:00 e le 19:59 e la EAV di Napoli tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30: in tal senso il consiglio è quello di verificare direttamente quali sono gli orari garantiti durante l’odierno sciopero generale sul sito dell’azienda che serve il territorio sul quale vi trovate; programmando – là dove possibile – per tempo gli spostamenti, o trovando alternative ai mezzi pubblici.