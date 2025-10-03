Sciopero generale oggi 3 ottobre 2025: si registrano già numerosi disagi con i porti di Livorno e Salerno che sono stati bloccati, i dettagli

E’ cominciato lo sciopero generale pro Palestina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, annunciato nelle scorse ore. Numerose le manifestazioni nelle città italiane e si registrano anche dei disagi. Ad esempio è stato bloccato il porto di Salerno dagli attivisti del SiCobas. A Milano, invece, vi è in corso una grande manifestazione con migliaia di persone, presenti anche gli studenti dell’università Statale ma anche di altre scuole superiori, così come associazione e centri sociali.

Le persone stanno procedendo da Loreto a corso Buenos Aires. Una Milano che per il momento non registra problemi con le linee delle metro, visto che tutte e 5 restano aperte, ma Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, ha fatto sapere che comunque le persone in piazza stanno complicando il percorso dei tram e dei bus, tenendo conto che molte linee sono state deviate. Per quanto riguarda la linea 2 i treni fermano comunque a Lambrate. Diversa la situazione dei treni, con ritardi di oltre 5 ore presso la stazione centrale di Milano; disagi anche a Garibaldi, con ritardi fino a 50 minuti, mentre a Rogoredo si sale fino a 3 ore.

SCIOPERO GENERALE OGGI 3 OTTOBRE, PESANTI RITARDI A ROMA TERMINI

Anche a Roma la situazione non è migliore, visto che ci sono ritardi che arrivano fino a 80 minuti, con possibili problematiche fino alle ore 20:59 di questa sera, come mostrato dagli schermi della stazione di Roma Termini. Infine da segnalare il blocco del porto di Livorno, con TgCom24 che segnala lunghe file di mezzi pesanti in entrata appunto verso il varco livornese, quindi fra il Ponte Genova e via Leonardo da Vinci.

I manifestanti pro Pal stanno bloccando l’arrivo delle merci fin dalle ore 6:00 di stamattina. Sono state posizionate delle transenne e al momento è impossibile accedere allo scalo toscano, uno dei principali per merci e passeggeri del Tirreno. La situazione è quindi piuttosto caotica e vedremo come evolverà nel corso della giornata.

