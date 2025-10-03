Scatta oggi, venerdì 3 ottobre 2025, lo sciopero generale in tutta Italia: le info tra orari e fasce di garanzia per i treni e i mezzi pubblici

Potrebbe essere una giornata di vero e proprio caos quella di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, interessata da uno sciopero generale indetto originariamente da Si Cobas e al quale si sono aggiunte – all’ultimo minuto – anche le sigle Cgil, Usb, Cub e Sgb per portare il loro messaggio di solidarietà alla Flotilla che era diretta vero Gaza e che è incappata nelle intercettazioni da parte dell’esercito israeliano che hanno portato all’arresto dei centinaia di attivisti che avevano preso parte alla missione.

SCIOPERO ILLEGITTIMO/ Il “sussurro” del Colle dietro al cambio di strategia del governo

Uno sciopero generale, insomma, per il quale non c’è stato il dovuto preavviso e che già ieri aveva spinto il Garante a precisare che si trattava di una mobilitazione “illegittima” per la quale le sigle sindacali rischiavano di incorrere in “procedimenti di valutazione del comportamento” ed eventuali sanzioni anche ai danni dei lavoratori; mentre i sindacati hanno scelto di tirare dritto, con Landini – segretario della Cgil – che poco dopo aveva annunciato l’intenzione di impugnare “la delibera” del garante ritenendo, con l’annuncio dello sciopero generale, di aver rispettato la “legge 146” sulle agitazioni.

Garante: “sciopero per Flotilla illegittimo, è senza preavviso”/ Cgil impugna lo stop: cosa si rischia domani

Sciopero generale di oggi, venerdì 3 ottobre 2025: tutte le info, gli orari e le fasce di garanzia per treni e mezzi pubblici

Insomma, al di là degli scontri dal sapore prettamente politico, resta il fatto che per oggi è stato annunciato uno sciopero generale che probabilmente causerà non pochi disservizi per moltissimi cittadini, probabilmente con un tasso di adesione più basso di quello originariamente ipotizzato: essendo “generale”, all’agitazione potranno prendere parte i lavoratori di qualsiasi comparto pubblico e privato, dai trasporti fino alla scuola passando anche per gli ospedali.

Flotilla fermata, Meloni: “nessun aiuto a Gaza, disagi agli italiani”/ Schlein “abbordaggio Israele illegale”

Proprio nei trasporti – come di consueto – si prevede il maggiore impatto dello sciopero generale di oggi con tutte le principali aziende che saranno coinvolte: per quanto riguarda i treni, infatti, l’agitazione coinvolgerà i dipendenti di Trenitalia, Italo, Tper e Trenord con la prima che ha precisato che resteranno attive le consuete fasce di garanzia tra le ore 6:00 e le 9:00 e poi nuovamente tra le 18:00 e le 21:00; mentre Italo (a questo link) e Trenord (qui) hanno pubblicato sui rispettivi siti i treni garantiti.

Similmente, lo sciopero generale coinvolgerà anche buona parte delle aziende che gestiscono i mezzi pubblici locali, con l’eccezione (almeno, tra quelle annunciate) della ATM di Milano che non sembra aver aderito all’agitazione: d’altra parte – per citarne un paio – la ATAC di Roma garantirà le fasce tra l’inizio del turno e le 8:29 e tra le 17:00 e le 19:59 e la EAV di Napoli quelle tra le 5:30 e le 8:30 e le 16:30 e le 19:30; ma in questo caso l’invito è a controllare il sito dell’azienda che gestisce il singolo territorio.

Come dicevamo prima, poi, lo sciopero generale coinvolgerà anche i settori pubblici dalla sanità alla scuola, passando anche per i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine: in tutti questi casi l’adesione è imprevedibile e non esistono delle vere e proprie fasce di garanzia, ma resta l’obbligo per tutte le imprese che forniscono sevizi “essenziali” per le persone di garantire delle soglie minime per le prestazioni.