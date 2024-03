SCIOPERO GENERALE OGGI, VENERDÌ 8 MARZO 2024/ Info e orari: a Milano stop di Trenord, regolare ATM

E’ in corso lo sciopero indetto per la giornata di oggi, 8 marzo, dei trasporti. Possibili disagi a Milano anche se ATM, il servizio di trasporto pubblico meneghino, non partecipa direttamente. Si fermeranno invece i treni regionali e i passanti di Trenord, nonché quelli di Trenitalia. Non sono da escludere anche disagi sulle linee di superficie ATM di bus e tram per via delle manifestazioni presenti oggi per la festa delle donne. In merito a Trenord, la società ha pubblicato una nota in cui si legge che: “Il sindacato Slai Cobas ha indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo 2024. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e o cancellazioni”.

Prevista la fascia di garanzia dalle ore 6:00 alle 9:00, già terminata, e un’altra dalle 18:00 alle ore 21:00. Negli altri orari sono invece possibili cancellazioni e soppressioni di corse e mezzi. In ogni caso consigliamo di controllare il sito ufficiale www.trenord.it/trenigarantiti per capire quali convogli saranno comunque in vigore oggi. Per quanto riguarda Trenitalia, invece, lo sciopero è indetto dalla mezzanotte alle ore 21:00 di oggi, venerdì 8 marzo e anche in questo caso sono previste le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle ore 21. Per maggiori chiarimenti anche in questo caso si può consultare il sito ufficiale dell’azienda o il call center 800 89 20 21. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO GENERALE OGGI, VENERDÌ 8 MARZO 2024, INFO E ORARI: STOP A TRASPORTI, MEZZI PUBBLICI, SCUOLE

Per la giornata di oggi, venerdì 8 marzo 2024, in occasione della festa dedicata ai diritti e alle pari opportunità lavorative e sociali delle donne, è stato indetto uno sciopero generale, che interesserà l’interno territorio nazionale (con alcune eccezioni in Abruzzo) con al centro numerose rivendicazioni. Aderiranno alla mobilitazione Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil.

Al centro dello sciopero generale di oggi, venerdì 8 marzo, ci sarà la richiesta di lavorare a favore della parità di genere e contro i crescenti femminicidi. Le richieste, però, verteranno anche attorno al salario minino, all’autonomia differenziata e lo smantellamento dello Stato sociale, oltre che contro i conflitti in Ucraina e Gaza. “I diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione, la parità salariale non sono ancora una realtà per tutte, anzi assistiamo, e su larga scala, a un attacco, a una messa in discussione dei diritti che le donne si sono conquistate nel corso degli anni”, spiega una nota sullo sciopero generale di oggi, venerdì 8 marzo. “Ciò è evidente anche nel nostro Paese che è ancora ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario; per non dire dell’invisibile sfruttamento del lavoro di cura, mai riconosciuto come responsabilità sociale, sempre e ancora scaricato sulle donne”.

Lo sciopero di oggi, venerdì 8 marzo, in quanto generale e data l’enorme partecipazione da parte delle sigle sindacali, ricoprirà un’ampissima gamma di settori, dalla scuola alla sanità, passando anche per i trasporti e i mezzi pubblici, autostrade, musei e uffici pubblici. Per quanto riguarda la scuola, l’agitazione coinvolgerà tutti i gradi di insegnamento ed includerà sia le statali che le private, oltre che tutto il personale, docente e non.

Stessa sorte anche per quanto riguarda gli ospedali, nei quali durante lo sciopero generale di venerdì 8 marzo “per l’intera giornata, per ogni turno di lavoro, dall’inizio alla fine, l’erogazione delle prestazioni” potranno verificarsi “ritardi o disservizi”. Saranno, ovviamente, garantiti i servizi minimi essenziali, come pronto soccorso ed urgenze, oltre all’assistenza ai degenti. Anche sulle autostrade per tutte e 24 le ore dello sciopero generale di oggi si potranno verificare disagi, seppur sarà garantita la continuità del servizio di centro radio informativo, degli ausiliari alla viabilità, la gestione impianti e la manutenzione d’urgenza. Stop anche ad uffici pubblici e musei, che pur rimanendo aperti potranno incorrere in disagi di vario genere. Anche i Vigili del Fuoco aderiranno all’agitazione, dalle 9 alle 13 per il personale turnista e per tutta la giornata per il personale giornaliero o amministrativo.

Sciopero generale di oggi, info e orari per trasporti e mezzi pubblici di oggi 8 marzo 2024

Ridimensionato e fortemente limitato, invece, lo sciopero generale di oggi nel settore dei trasporti e dei mezzi pubblici. Il Garante, infatti, ai sensi della delibera 22/22 ha limitato l’adesione all’agitazione al solo sindacato di classe Slai Cobas. Con la stessa pronuncia, inoltre, ha Garante ha chiesto l’esclusione, per quanto riguarda le agitazioni di trasporti ed autostrade, della Regione Abruzzo, dove sono in corso i preparativi per le Regionali di domenica 10.

Tornando allo sciopero generale di oggi per il settore dei trasporti, Ferrovie dello Stato informa che una sola sigla sindacale autonoma aderirà all’agitazione, dalla mezzanotte fino alle ore 21 di venerdì 8 marzo, con riflessi probabilmente minimi sui servizi. Rimangono, comunque, attive tutte le normali corse garantite, consultabili sui siti delle varie compagnie (Trenitalia, Italo, Trenord…). Infine, per quanto riguarda i mezzi pubblici, il consiglio è quello di consultare i rispettivi siti delle compagnie locali per verificare le corse garantite e gli eventuali disagi previsti per i viaggiatori.











