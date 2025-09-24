Usb proclama sciopero generale senza preavviso per Gaza e un'agitazione permanente a Roma (e non solo). Salvini all'attacco: "Irresponsabili, eviterò caos"

NUOVO SCIOPERO GENERALE E SCUOLE IN SUBBUGLIO

Un nuovo sciopero generale per Gaza, ma stavolta senza preavviso: ad annunciarlo è stato il sindacato Usb, che ha anche programmato un’agitazione permanente a Roma. Il rischio che l’Italia venga bloccata è concreto, con disagi destinati a crescere rispetto agli scioperi programmati, visto che per questa mobilitazione non c’è una giornata preannunciata.

Per questo è intervenuto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che sui social si è scagliato contro questa iniziativa da “irresponsabili“, assicurando che farà di tutto per impedire che il Paese venga bloccato e portato nel caos.

L’unica data nota è quella dell’agitazione permanente a piazza dei Cinquecento: comincerà venerdì prossimo. Ma l’iniziativa verrà rilanciata anche altrove, mentre gli studenti ne stanno pianificando altre. A tal riguardo, il Corriere riferisce di un imminente incontro tra i giovani di Cambiare rotta e Sinistra italiana alla Sapienza per definire le proteste dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla di stanotte.

L’idea sarebbe quella di occupare tutte le università, ma potrebbero esserci mobilitazioni anche alle scuole superiori. Sul rischio che le violenze si spostino dalle strade alle università si è espressa la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, decisa a evitare una “guerra nelle università e contro i ricercatori israeliani“, come ribadito al question time alla Camera. Per Bernini le aule scolastiche e universitarie devono essere ponti di pace, non luoghi di scontri.

NUOVO SCONTRO TRA USB E SALVINI

L’obiettivo dell’Unione sindacale di base è provare a capitalizzare il successo dello sciopero generale di lunedì, riproponendo un’agitazione a maggior ragione dopo il nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, per il quale il ministro della Difesa Guido Crosetto ha autorizzato l’invio di una fregata nell’area, col compito di dare soccorso ai membri degli equipaggi, al cui interno ci sono diversi cittadini italiani.

Ma con lo sciopero generale senza preavviso rischia di aprirsi un nuovo scontro con il vicepremier, che nel dicembre dell’anno scorso precettò la mobilitazione dei lavoratori dei trasporti indetta dalla sigla sindacale sopracitata, che poi fece ricorso al Tar e lo vinse.

Lunedì è stato scritto un nuovo capitolo dello scontro per le violenze di Milano, per le quali Matteo Salvini intende lavorare a una proposta di legge da far portare la Lega in Parlamento per fare in modo che gli organizzatori dei cortei paghino una cauzione per coprire eventuali danni.