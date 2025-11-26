È stato proclamato uno sciopero generale per venerdì 28 novembre 2025: tutte le info e gli orari per i treni, i mezzi pubblici e gli altri settori coinvolti

In vista di un dicembre che sarà piuttosto complesso – con già cinque agitazioni indette per diversi settori – nella giornata di venerdì 28 novembre 2025 si terrà uno sciopero generale dalla durata di 24 ore che è destinato ad avere (potenzialmente) importanti conseguenze nella vita di tutti giorni: i settori coinvolti, infatti, sono praticamente tutti dal pubblico al privato, con alcune delle principali sigle nazionali che aderiranno allo sciopero generale aumentando (sempre potenzialmente) di parecchio la portata dell’agitazione.

Partendo proprio da qui, è bene dire che lo sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025 è stato fortemente voluto dalle sigle (tra le altre minori) COBAS, CUB, SGB e USB, con l’astensione della CGIL che ne ha proclamato uno identico per il prossimo venerdì 12 dicembre: l’obbiettivo dichiarato è quello di protestare contro la Manovra 2026, chiedendo che vengano allocate maggiori risorse ai settori di interesse popolare invece che alla Difesa e alle armi; mentre – eccezionalmente – sciopereranno anche i giornalisti per chiedere il rinnovo dei contratti e maggiori tutele per il lavoro digitale.

Info, orari e fasce di garanzia per lo sciopero generale del 28 novembre 2025: treni, mezzi pubblici, sanità e tutti i settori coinvolti

Di fatto, insomma, allo sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025 potranno aderire i lavoratori di qualsiasi settore, inclusa la sanità – che ovviamente prevederà sempre e comunque i servizi minimi, specialmente quelli emergenziali -, la pubblica amministrazione, le scuole di qualsiasi ordine e grado, i Vigili del fuoco – che incroceranno le braccia “solamente” tra le 9:00 e le 13:00 di venerdì – e ovviamente i trasporti di qualsiasi tipologia.

Soffermandoci proprio sui trasporti, è importante dire che allo sciopero generale aderiranno tutte le compagnie ferroviarie italiane tra Trenitalia, Italo, Tper e Trenord: ognuna di queste – come sempre – prevede delle fasce di garanzia differenti che nel caso del Gruppo FS vanno dalle 6:00 alle 9:00 e della 18:00 alle 21:00 per i treni regionali, o seguiranno questo elenco per Intercity e Frecce; mentre nel caso di Italia saranno garantiti durante lo sciopero generale tutti i viaggi inclusi in quest’altro elenco.

D’altra parte, è più complesso elencare le fasce di garanzia dei mezzi pubblici locali durante lo sciopero generale di venerdì perché variano tra le singole aziende e tra i territori: per esempio, possiamo dirvi che l’ATM di Milano non aderirà all’agitazione (ma ne terrà un’altra il 30 novembre); mentre l’Atac di Roma garantirà tutte le corse tra le l’inizio del servizio e le 8:29 e poi quelle dalle 17:00 alle 19:59.

Infine, interessante è soffermarci anche sul trasporto aereo che – ovviamente – aderirà allo sciopero generale: in questo caso l’ENAC ha già fatto sapere che saranno garantiti (indipendentemente dal vettore) tutti i voli che partono tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00; fermo restando che ovviamente i voli partiti prima dell’agitazione (o che erano programmati e sono stati ritardati per qualsiasi ragione) giungeranno tranquillamente a destinazione.