Sciopero mezzi 26 marzo/ Orari trasporti Atm Milano-Atac Roma: caos scuola e rider

Lo sciopero dei mezzi per la giornata di oggi, venerdì 26 marzo 2021, è stato confermato e riguarda tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale. Ad annunciarlo è stata una nota sottoscritta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, nella quale si spiega che “nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017, le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero”.

Addirittura, da quasi quattro anni gli autoferrotranvieri e internavigatori aspettano il rinnovo del contratto, “oggi più che mai necessario per recuperare la perdita di potere di acquisto dei salari e vedere garantiti i diritti mentre al contempo le aziende del settore continuano a prendere ingenti contributi dallo Stato. Ultimo è lo stanziamento, nell’ambito del Decreto Sostegni, di ulteriori importanti risorse, pari a 800 milioni di euro, che si aggiungono a quelle già ricevute, destinate al settore per compensare la riduzione dei ricavi da traffico, causati dagli effetti della pandemia”.

SCIOPERO MEZZI 26 MARZO: LA SITUAZIONE A MILANO E ROMA

La nota sullo sciopero mezzi del 26 marzo si conclude così: “Ci dispiace recare ulteriore disagio agli utenti in questa particolare situazione che il paese sta vivendo, però in gioco non c’è solo il contratto, ma anche la qualità del servizio che, anche attraverso un rinnovo contrattuale, può avere i suoi forti benefici”. Quale sarà la situazione a Milano e a Roma? Nel capoluogo lombardo lo sciopero sarà regolato con orari diversi a seconda delle linee: ATM (8.45-15 e dalle 18 al termine del servizio), AGI (potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8.29 e dalle 15.01 alle 18), AIRPULLMAN (sciopero dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 a fine servizio), MOVIBUS (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 sino a fine servizio), STAR (l’agitazione del personale viaggiante della linea Pioltello-Milano è prevista dalle 8 alle 13.30 e dalle 16.30 a fine servizio), STIE (l’agitazione del personale viaggiante è prevista dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio). A Roma, invece, lo sciopero riguarderà bus (incluse le linee periferiche gestite da Roma Tpl), tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Tuttavia, il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

SCIOPERO 26 MARZO: STOP ANCHE TRA I RIDER E ALLA DAD

Non solo i mezzi, però: lo sciopero di oggi, 26 marzo, riguarda anche i rider e la didattica a distanza. Dopo la protesta dei corrieri di Amazon, avvenuta nei giorni scorsi, si fermano le piattaforme delle consegne di cibo a domicilio. Uno stop appoggiato anche dal sindacato confederale, che coinvolgerà, tra la altre, le città di Milano, Roma, Bologna, Torino, Messina, Padova, Firenze, Napoli, Palermo, Rieti, Pescara, Reggio Emilia, Mantova, Brindisi, Trieste, Civitanova Marche, Genova, Carpi, Caserta. I rider, in particolare, chiedono che al Ministero del Lavoro si imposti un confronto al più presto sui diritti (sarebbero al momento pagati solo 9 euro lordi all’ora). Sciopererà quest’oggi anche la scuola, o meglio, la Dad, con mobilitazioni previste in 60 città d’Italia al fine di richiedere la riapertura in presenza di tutti gli istituti scolastici entro il prossimo 7 aprile. A promuovere l’iniziativa sono stati il comitato Priorità alla Scuola e i Cobas. Le principali proteste andranno in scena a Roma (Montecitorio, ore 10), a Milano (piazza XXIV Maggio, ore 17.30), a Napoli (piazza Dante, ore 10) e a Firenze (piazza Santissima Annunziata, ore 9.30).



