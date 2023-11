Sciopero mezzi Atm Milano, oggi 10 novembre 2023/ Orari venerdì ‘nero’: metro, bus e tram a rischio

NUOVO SCIOPERO DEI MEZZI ATM A MILANO: INFO, ORARI E FASCE

Si rinnova la “tradizione” del “venerdì nero” per i trasporti a Milano e in Lombardia: nuovo sciopero dei mezzi Atm previsto per l’intera giornata di oggi, indetto dal sindacato Al Cobas e con possibili disagi per metro, bus e tram in tutta la città. Lo sciopero dei dipendenti Atm è previsto per tutte le 24 ore del 10 novembre anche se come sempre devono essere previste le consuete fasce di garanzia.

Il traffico dei trasporti milanesi potrebbe subire ritardi e disagi tra le 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio: nell’ultimo sciopero dei mezzi Atm dello scorso 20 ottobre, nel pomeriggio alcune parti delle 5 linee di metro erano rimaste “sguarnite”, costringendo la chiusura di alcune tratte. Non resta dunque che rimanere aggiornati in tempo reale con lo status delle linee interessate dallo sciopero dei dipendenti Atm: su queste pagine o sui canali social Atm. Non sono previsti disagi questa volta per treni e aerei: lo sciopero del 10 novembre è legato principalmente alla città di Milano per i dipendenti Atm.

Lo sciopero dei mezzi Atm è stato proclamato a Milano dal sindacato Al Cobas con queste motivazioni: «contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità». Altre motivazioni addotte allo sciopero, conclude Al Cobas, riguardano «la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l’aumento di €150 netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario».

Sarà comunque un mese di piena “passione” per quanto riguarda gli scioperi, tanto a Milano quanto nel resto d’Italia: già venerdì prossimo 17 novembre è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dalla confederazione sindacale di base, la confederazione unitaria di base, il coordinamento migranti in Italia e Al Cobas/Cub Trasporti. A Milano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 solo per i mezzi di superficie e dalle 18 al termine del servizio per bus e metropolitana. Domenica 26 novembre è previsto lo sciopero del personale Trenord con i treni a rischio dalle ore 3 del 26 alle ore 2 del 27 novembre. Da ultimo, per lunedì 27 novembre previsto lo sciopero nazionale del personale addetto al trasporto pubblico locale, proclamato dalle organizzazioni sindacali di base: info, modalità e orari ancora non sono stati resi noti.











