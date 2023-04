SCIOPERO MEZZI ATM OGGI 31 MARZO MILANO/ Metro M2 ferma: disagi per i viaggiatori

E’ iniziato poco più di un’ora fa, alle ore 8:45 lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per oggi, 31 marzo 2023, in quel di Milano. E’ quindi in corso l’agitazione dei lavoratori di Atm e stando a quanto fatto sapere dai colleghi di MilanoToday, si sarebbe fermata la linea della metropolitana meneghina M2, una delle più importanti del capoluogo lombardo tenendo conto che collega Gessate e Cologno Monzese ad Assago e Abbiategrasso passando da Cadorna, Centrale e S. Ambrogio. Il blocco, con tutte le conseguenze del caso, dovrebbe andare avanti fino alle ore 15:00, mentre stanno funzionando regolarmente le altre linee metro, leggasi M1, M3, M4 e M5, quest’ultima però solo fra le stazioni di Bignami e Garibaldi, così come reso noto dall’azienda dei trasporti pubblici di Milano.

Non sono da escludere anche ritardi per quanto riguarda le linee autobus e i tram. Vi ricordiamo che è prevista una seconda fascia di garanzia, quella dalle ore 15:00 alle 18:00, di conseguenza dalle 6 e 01 del pomeriggio in avanti potrebbero verificarsi altri problemi e disagi per i pendolari. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Cobas, e la stessa sigla ha ‘promesso’ negli scorsi giorni delle “Adesioni altissime”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO MEZZI ATM OGGI 31 MARZO, MILANO, ORARI GARANTITI E STOP METRO, BUS E TRAM

Uno sciopero dei mezzi Atm è in programma oggi, venerdì 31 marzo, a Milano. I mezzi si fermeranno per ventiquattro ore, ad eccezione di alcune tratte in fasce orarie garantite. Il sentore è che la giornata sarà nera per quel che concerne i trasporti pubblici, con i cittadini del capoluogo lombardo che dovranno fare i conti con numerosi disagi per sposarsi da una zona all’altra. In particolare, a farne maggiormente le spese saranno i parecchi lavoratori che sono soliti utilizzare metro, bus e tram.

Lo sciopero dei mezzi Atm di Milano è stato indetto dai Cobas per protestare “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”. Inoltre si chiede “un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori e della loro sicurezza a bordo”. A fermarsi saranno, oltre ai dipendenti dei mezzi Atm, saranno anche i lavoratori di Autoguidovie Regione Lombardia (dalle 18 alle 22) e il personale di Mercitalia Rail sulla rete FS. A non essere coinvolti, invece, saranno i treni di Trenord, Trenitalia e Italo dato che i loro dipendenti non hanno aderito allo sciopero.

Sciopero mezzi Atm oggi 31 marzo 2023: le tratte e gli orari garantiti

Come di consueto, ad ogni modo, nel corso dello sciopero dei mezzi Atm a Milano di oggi, venerdì 31 marzo, ci saranno delle fasce orarie garantite per quel che concerne l’operatività di metro, bus e tram. La comunicazione pubblicata sul sito ufficiale dell’azienda avverte i viaggiatori che “potrebbero esserci delle conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio”.

Ne deriva che a causa dello sciopero Atm di oggi, 31 marzo 2023, i mezzi saranno assicurati da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15.00 alle 18.00. Fuori da queste fasce orarie, i lavoratori che aderiscono allo sciopero indetto dai sindacati Cobas potranno in qualsiasi momento incrociare le braccia e impedire ai viaggiatori di utilizzare normalmente i mezzi.

