SCIOPERO MEZZI E TRENI 1 GIUGNO/ Stop Trenitalia, Atac-Roma, Atm-Milano: info e orari

Si preannuncia un “martedì nero” per i trasporti in tutto il Paese: uno sciopero dei mezzi e dei treni di 24 ore indetto dalle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL recherà notevoli disagi e problemi per gli utenti nel giorno del “ponte” per il 2 giugno. Dopo che già ieri ritardi e cancellazioni in Lombardia per lo sciopero dei dipendenti di Trenord sono stati ingenti, la giornata che si apre oggi 1 giugno si preannuncia assai peggiore e non solo al Nord: quello di oggi è il terzo sciopero – dopo quelli dell’8 febbraio e 26 marzo – organizzato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, «scaduto da più di tre anni» lamentano le sigle.

Sempre oggi, rilanciano i sindacati, «sarà organizzato, a sostegno dello sciopero di 24 ore, anche un presidio a Roma, dalle 10 presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per portare all’attenzione del Governo le responsabilità delle rappresentanze delle aziende, Anav, Asstra e Agens oltreché delle circa 900 aziende interessate». Trenitalia annuncia che lo sciopero coinvolgerà il personale delle imprese, con possibili cancellazioni/ritardi dei treni anche durante le fasce di garanzia (ma restano i servizi minimi garantiti in caso di sciopero) ma anche con servizi bus programmati in orario che possono subire cancellazioni o variazioni. A questo indirizzo tutti i treni garantiti e le modifiche agli orari, Regione per Regione.

Disagi e possibili ritardi avverranno su tutta la rete trasporti del Paese, con particolari problematiche nelle principali città: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna si apprestano ad una giornata tutt’altro che “semplice” per pendolari e utenti che intendono spostarsi con i mezzi pubblici oggi 1 giugno. A Roma possibili interruzioni potranno avvenire tanto con le linee Atac, Roma Tpl e Cotral: garantite le corse sull’intera rete solo dall’inizio del servizio alle 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Non vengono invece garantite le linee diurne con corse programmate oltre le ore 24, le corse delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e pure le linee 314-404-444 della società Roma Tpl.

A Milano la situazione dello sciopero generale coinvolgerà oltre alle suddette sigle sindacali anche la segreteria territoriale di Milano di ORSA Trasporti, che interesserà anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A.: restano le fasce di garanzie, con lo sciopero che dunque interesserà bus, tram e metro tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio. A Napoli sono garantite le fasce consuete (tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 17 alle 20) ma va ricordato che gli ultimi viaggi partono circa mezz’ora prima dell’inizio dello sciopero e mezz’ora dopo il termine della protesta sindacale. A Firenze invece le fasce di garanzia rispettate dallo sciopero sono tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15.



