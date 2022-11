Sciopero mezzi e treni oggi 11 novembre/ Atm, Atac, Trenord, Roma, Milano: gli orari

Giornata di passione quella di oggi per lavoratori, studenti e in generale tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici: è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti, con orari che saranno differenti di città in città e a seconda dei mezzi. Ad esempio, a Milano, incroceranno le braccia i lavoratori di Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, con lo stop che riguarderà metropolitane, tram, bus e filobus dalle ore 8:45, fino alle 12:45, per quattro ore. Per il resto della giornata, invece, i mezzi saranno garantiti. Attenzione anche a quanto accadrà ad Autoguidovie, linea di bus interregionali lombardi, e che riguardano i bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza.

Sciopero mezzi e treni 11 novembre/ Venerdì caos Atm-Milano Atac-Roma Trenord: orari

Come si legge su Milanotoday.it, la stessa società ha fatto sapere tramite un comunicato che garantirà le corse in partenza dai capolinea e indicate fino alle ore 18:00 e poi dalle 22:00 fino alla fine del servizio, di conseguenza, potrebbero verificarsi dei disagi nella fascia 18-21:59. Vi diamo appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento riguardante lo sciopero dei trasporti di oggi, venerdì 11 novembre 2022, che ricordiamo, riguarderà tutte le città d’Italia. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Sciopero Roma, bus treni aerei oggi 21 ottobre 2022/ Info e orari Tpl: attesi disagi

SCIOPERO MEZZI E TRENI OGGI 11 NOVEMBRE, CAOS TRENORD, ATAC-ROMA, ATM-MILANO: ORARI

È stato confermato per la giornata di oggi 11 novembre 2022 lo sciopero nazionale di 4 ore dei mezzi pubblici locali e di alcuni treni regionali: lo sciopero, che non dovrebbe inficiare le facce di garanzia nelle singole città, è stato indetto dal sindacato USB per protestare contro una lista di rivendicazioni al Governo Meloni. Mentre però a livello nazionale si fermano i trasporti pubblici per 4 ore a seconda dell’organizzazione città per città, a Roma incrociano le braccia anche i dipendenti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl per questioni legate al servizio e contratto di Atac. «Contro le privatizzazioni selvagge, la precarizzazione, i rinnovi contrattuali ‘farsa’, gli aumenti salariali irrisori e la crescente svendita dei diritti nel settore del trasporto pubblico», sono le principali rivendicazioni del sindaco USB Lavoro Privato circa lo sciopero dei mezzi di oggi 11 novembre.

Sciopero aerei e mezzi Roma domani 21 ottobre/ Voli cancellati e orari trasporti Tpl

Hanno scatenato l’ennesimo “venerdì nero” sui trasporti pubblici in praticamente tutte le principali città del Paese le seguenti motivazioni addotte dal sindacato in protesta per la giornata di oggi: «Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti». La stessa Usb sottolinea inoltre nella nota sullo sciopero, «Modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, introduzione del reato di omicidio sul lavoro, salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato, libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria».

SCIOPERO MEZZI ATAC-ROMA E ATM-MILANO: INFO E ORARI PROTESTA

Pronti ad un’ennesima giornata di “passione”, i pendolari e viaggiatori sparsi in tutta Italia si apprestano a vivere lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici con cadenze e orari differenti a seconda delle linee coinvolte nelle città specifiche. Su tutti, segnaliamo a Milano lo sciopero dei dipendenti Atm iscritti alla sigla sindacale USB Lavoro privato con orario indetto tra le 8:45 e le 12:45: in quella fascia sono a rischio i servizi di metro, tram, bus e filobus in tutta la metropoli lombarda. I mezzi Atm sono garantiti per tutto il resto della giornata, mentre per le linee Autoguidovie i bus potrebbero risentire dello sciopero tra le ore 18 e le 22.

Da Milano a Roma, nella giornata di oggi 11 novembre è in programma lo sciopero di 4 ore indetto qui nella Capitale da Cgil, Uil, USB Lavoro Privato: la rete Atac subirà disagi dalle 8.30 alle ore 12.30, con lo sciopero dei trasporti che riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Coinvolte nello specifico le linee Atac per bus, tram, metro e ferrovia Termini-Centocelle, ma anche le linee Roma Tpl e Cotral per bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare. Ecco di seguito gli orari dello sciopero mezzi nelle principali città d’Italia:

– Napoli-Eav dalle 11:30 alle 15:30

– Torino-GTT dalle 9 alle 13

– Trento dalle 11 alle 15

– STP Bari e Brindisi dalle 8:30 alle 12:30

– Bologna, Ferrara: dalle 11:30 alle 15:30

SCIOPERO TRENI TRENORD, SETTORE “FERROVIENORD”: ORARI DEI DISAGI

Nel maxi sciopero nazionale dei mezzi pubblici, non vengono coinvolti i treni nazionali di Trenitalia e Italo, mentre possono trovare disagi alcune reti ferroviarie regionali: su tutte, oggi 11 novembre viene confermato lo sciopero del traporto pubblico di Trenord che interessa però il solo personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD. Non sono coinvolte le fasce di garanzia in quanto lo sciopero scatterà tra le 9 e le 13 su tutti i servizi Trenord: in particolare, interessati i treni circolanti Milano Cadorna – Canzo/Asso; Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna; Brescia/Iseo – Edolo; linee suburbane S2, S3 ed S4 e, per il tratto gestito anche da FERROVIENORD, le linee suburbane S1, S9 e S13.

Vengono invece coinvolti nello sciopero Trenord i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona, con la possibilità di autobus sostitutivi senza fermate intermedie. La nota di Trenord precisa però che «i treni circolanti esclusivamente sulle linee FERROVIENORD, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno».











© RIPRODUZIONE RISERVATA