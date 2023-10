Sciopero mezzi e treni oggi 20 ottobre 2023/ Stop trasporti: orari Trenitalia, Trenord, Atm Milano, Atac Roma

ENNESIMO VENERDÌ NERO PER LO SCIOPERO GENERALE DEI MEZZI: INFO E MOTIVAZIONI

A soli 10 giorni dall’ultimo blocco dei trasporti pubblici, si profila per oggi 20 ottobre 2023 un altro sciopero dei mezzi rischia di paralizzare metro, tram, bus, treni e aerei del Paese: il “venerdì nero” degli scioperi è già iniziato in realtà giovedì sera alle ore 21 con lo stop dei treni che durerà per 24 ore fino alla sera di oggi, 20 ottobre. Il nuovo sciopero mezzi è stato questa volta proclamato da molte sigle sindacali ed è questo il motivo per cui si attende un’alta partecipazione alla protesta per i lavoratori iscritti a Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, cui si aggiungono Cub trasporti, Usi Cit, Usi, Usi educazione, Cub sanità, Flai trasporti e servizi.

I sindacati in protesta contro il Governo chiedono, tra le altre istanze, il rinnovo dei contratti, l’aumento degli stipendi e le trattative per le novità nei regolamenti: «lo sciopero generale è dei mezzi proclamato per il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia Differenziata e la guerra», attaccano le sigle sindacali di base. A rischio per forti disagi il traffico odierno di mezzi pubblici, treni, aerei, scuola e servizi pubblici in generale.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI: CAOS PER ATM MILANO E ATAC ROMA

Lo sciopero generale dei mezzi come sempre vede in Milano e Roma i luoghi del Paese con le più complesse conseguenze sulla viabilità di pendolari, lavoratori e cittadini: alla protesta di CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Sicobas nella capitale meneghina il rischio adesioni è piuttosto alto. Lo sciopero dei mezzi Atm a Milano potrebbe infatti coinvolgere le metropolitane solo dopo le ore 18 (fino al termine del servizio) mentre le linee di superficie potrebbero subire disagi e rallentamenti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Da Milano a Roma, il disagio per lo sciopero dei mezzi di oggi non migliora: Cub Trasporti e Sgb hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio, proclamato da Adl, Cub, Sgb, e Sicobas. Durante le ore di sciopero il servizio è garantito solo durante le fasce di legge: le corse di Atac saranno garantite solo fino alle ore 8.30 e dalle 17 fino alle 20. Non vengono invece garantite le corse delle linee metro A-B-C previste dopo la mezzanotte. Disagi e ritardi potrebbero emergere anche a Firenze, Napoli, Torino e Bologna: il consiglio è sempre quello di aggiornarsi tramite le app/i canali social delle aziende trasporti locali per ogni novità e aggiornamento sullo stato attuale dello sciopero trasporti.

Venerdì 20/10 alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i mezzi e settori pubblici e privati. Le metropolitane sono garantite fino alle 18. I mezzi di superficie sono garantiti fino alle 08:45 e dalle 15 alle 18. Aggiornamenti sulla app: https://t.co/WSipBxK7QB pic.twitter.com/JCV9SHOt8C — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) October 18, 2023

TRENI E AEREI: COSA CAMBIA CON LO SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI: A RISCHIO MEZZI E TRENI

Non di solo sciopero mezzi però vive la difficoltà della giornata di oggi 20 ottobre: lo stop dei sindacati di base impone disagi e possibili ritardi/cancellazioni anche per treni e aerei su scala locala e nazionale. Per Trenitalia, lo sciopero è indetto dalle 21 di giovedì fino alle 21 di questa sera: i treni possono subire cancellazioni o variazioni, ma non sono previste modifiche alla circolazione per i treni Alta Velocità e Intercity. Garantiti come sempre i servizi essenziali previsti in caso di sciopero, qui la lista di tutti i garantiti tra le ore 6 e le 8 e dalle 18 alle 21.

Medesime info vengono dettagliate da Trenord nella comunicazione sullo sciopero treni di venerdì 20 ottobre: i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Anche per Trenord valgono i servizi minimi garantiti con la lista dei treni Trenord previsti anche in caso di sciopero, eccola. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie: «a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio». Lo sciopero generale nazionale si estende infine anche al comparto volo, con aerei che dovranno essere garantiti solo dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 fino alle 21. Per conoscere la lista dei voli garantiti rimandiamo alle comunicazioni di Enac. Per la scuola non sono garantiti, oltre alle lezioni, il servizio mensa e quello del trasporto.











