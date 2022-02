Sciopero mezzi oggi 25 febbraio/ Stop Atm Milano-Atac Roma: info orari metro-bus-tram

SCIOPERO MEZZI OGGI 25 FEBBRAIO: METRO, BUS, TRAM, TRENI LOCALI E PULLMAN

È stato confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di mezzi e trasporti pubblici locali indetto per oggi 25 febbraio 2022: la protesta è stata proclamata unitariamente dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri e rischia di bloccare non poco la viabilità cittadina delle principali metropoli italiane per l’ennesimo “venerdì nero” dei trasporti nostrani.

Coinvolti infatti nello sciopero di oggi mezzi quali metro, bus, tram, filobus, pullman, treni locali e in generale il trasporto pubblico locale di tutto il Paese: «Lo sciopero dei mezzi di oogi si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia», precisano i sindacati che indicano anche diversi presidi presso le prefetture e i palazzi delle istituzioni lungo la giornata. Alla base del motivo dello sciopero odierno il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di «entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri internavigatori (mobilità del trasporto pubblico locale) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali». I sindacati contestano poi la mancanza di risorse per «la diminuzione della domanda di mobilità dovuta alle misure di contenimento anti Covid e dall’emergenza sanitaria, e ancor prima ai tagli al settore, non può e non deve essere un pretesto per rinviare all’infinito la chiusura del contratto».

SCIOPERO MEZZI E DISAGI AI TRASPORTI OGGI A MILANO E ROMA: INFO ORARI MEZZI ATM-ATAC

Disagi in tutta Italia, in particolare le città di Milano e Roma per il rispettivo sciopero dei mezzi Atm e Atac-Roma Tpl: sotto la Madonnina bus-metro-tram-filobus non sono garantite dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Atm ha già fatto sapere che la chiusura delle metropolitane potrebbe essere disposta nelle fasce non garantite: in particolare, vista la partita a San Siro tra Milan e Udinese, l’azienda ha informato della necessità di dirigersi verso lo Stadio di San Siro prima che le metro possano chiudere dopo le ore 18. Le linee Agi 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza tra le 8.45 e le 14.59 e dopo le 18 potrebbero subire ritardi o essere cancellate. Sono invece garantite quelle in partenza dal capolinea dalle 5.30 alle 8.44 e dalle 15 alle 17.59. Lo sciopero dei mezzi di oggi non riguarda invece il servizio Trenord che proseguirà regolare il servizio dei treni regionali lombardi per l’intera giornata.

Situazione più complicata nella Capitale dove gli sciopero mezzi e trasporti di questo venerdì 25 febbraio sono ben tre: quello più impattante è quello nazionale dei sindacati Cgil-Cisl-Uil che porteranno allo stop dei mezzi Atac, seguono le 4 ore di sciopero dei sindacati Slm Fast Confsal, Faisa Confail, infine altre 24 ore di sciopero per Cobas Adl, Cub Trasporti, Cobas Lavoro privato e Cub trasporto. Per effetto di questo “triangolo” di proteste, il servizio per le metro A, B, C, le ferrovie Roma Lido, Termini Centocelle e Roma Viterbo e i mezzi di superficie Atac e Roma Tpl sarà garantito solo durante le fasce di garanzia: ovvero dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.



