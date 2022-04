Sciopero mezzi oggi 28 aprile: Atm Milano, Atac Roma/ Stop metro, tram e bus: orari

OGGI SCIOPERO DEI MEZZI ATM MILANO E ATAC ROMA: ORARI E INFO

Uno sciopero dei mezzi in tutta Italia mette nuovamente in ginocchio il trasporto pubblico locale e nazionale: Atm Milano, Atac Roma e tutte le altre sigle dei trasporti pubblici nelle principali città vedono fermarsi per 4 ore i lavoratori dell’organizzazione sindacale Conf.A.I.L. – F.A.I.S.A.

Metropolitane, tram, bus, filobus e treni locali si fermeranno per alcune ore rendendo assi problematici gli spostamenti dei pendolari al mattino: una settimana dopo lo sciopero che ha coinvolto treni, aerei e navi, ora sono i mezzi pubblici locali a fermarsi anche se con “solo” un sindacato coinvolto nella protesta di 4 ore del TPL. «L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8:45 alle ore 12.45», spiega l’Atm Milano annunciando i disagi possibili per chi utilizzerà le linee metro. Scendendo più a sud, a Roma Capitale lo sciopero mezzi di Atac vedrà il servizio sull’intera rete a rischio e non garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

STOP MEZZI OGGI 28 APRILE: I MOTIVI DELLO SCIOPERO

Lo stesso sindacato ha poi diffuso negli scorsi giorni i motivi dello sciopero mezzi, confermato per oggi 28 aprile 2022: «Lo sciopero è stato indetto dal sindacato per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di categoria scaduto nel 2017, rispetto al quale la revisione delle retribuzioni in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da SARS-COV 19 tuttora in corso, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ivi compresa quella dello smart working».

Nel precedente sciopero trasporti locali proclamato da Consal Faisa – assieme però ad altre sigle nazionali – risalente al 25 febbraio scorso aveva avuto un’adesione del 31% dei lavoratori. Per questo motivo il consiglio è sempre quello di monitorare in tempo reale il funzionamento dei mezzi locali tramite sito, app e social ufficiali.

⚠️ Giovedì 28 aprile alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero a livello nazionale che a Milano potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee tra le 8:45 e le 12.45. Informazioni: https://t.co/gfFxqF58dm pic.twitter.com/WlfjHAPRij — ATM + 😷 = (@atm_informa) April 24, 2022













