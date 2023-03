SCIOPERO MEZZI OGGI 8 MARZO/ Treni Trenord-Trenitalia, metro Atm-Atac: info e orari

MAXI SCIOPERO MEZZI OGGI 8 MARZO 2023: CAOS TRENI E MEZZI IN TUTTA ITALIA

È cominciato ieri sera il lungo sciopero nazionale dei mezzi e treni che per l’intera giornata di oggi 8 marzo 2023 funesterà i trasporti per milioni di italiani: il consueto ormai sciopero generale mezzi per “i diritti delle donne” ogni anno viene riconvocato nel giorno della Festa della Donna provocando non pochi disagi per chi vorrà spostarsi oggi con treni, mezzi, bus e linee locali. Lo sciopero mezzi e treni dell’8 marzo è indetto – da Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il sindacato di classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi educazione – contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all’aborto e quello all’eguaglianza salariale.

Lo sciopero dei treni è già cominciato in realtà nella serata di ieri – dalle ore 21 – e durerà fino alle 21 di questa sera, 8 marzo 2023: Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che lo sciopero proclamato ha visto l’adesione delle sigle Slai Cobas, Cub Trasporti, Usi Cit e Usb: Trenitalia ha però sottolineato che Frecce e Intercity circoleranno regolarmente. Garantiti anche i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. «Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, mentre i treni Regionali possono subire variazioni», ribadisce Trenitalia. Per quanto riguarda la rete di ferrovie del Nord, è il solo sindacato ADL Cobas ad avere aderito allo sciopero nazionale dell’8 marzo: «servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni», scrive in una nota Trenord, aggiungendo «viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18». In mancanza dei treni da/verso gli aeroporti saranno integrati gli autobus sostitutivi (ma senza fermate intermedie): a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”».

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO 2023: INFO E ORARI MEZZI ATM-MILANO E ATAC-ROMA

Dai treni ai mezzi pubblici, lo sciopero di oggi 8 marzo 2023 coinvolge purtroppo anche i trasporti locali da Roma a Milano e in tutte le principali città del Paese: «i sindacati SLAI Cobas e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori, pubblici e privati», scrive la nota Atm per i mezzi di Milano. Lo sciopero vedrà due distinti momenti di disagio: le metro sono regolari al mattino ma potrebbero essere chiuse/con forti ritardi dopo le ore 18 fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus invece potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

A Roma invece le fasce dello sciopero mezzi Atac di oggi 8 marzo 2023 vedranno l’adesione allo sciopero dei lavoratori Cub trasporti e Slai Cobas dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio: sciopero sull’intera rete Atac, garantite solo le corse da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Non è invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444. 24 ore di sciopero anche a Napoli dove i mezzi Anm rispetteranno solo le fasce di garanzia, mentre a Bologna lo sciopero dell’8 marzo, giorno delle donne vedrà bloccati i trasporti dalle 8.30 alle 16.30 e poi dalle 19.30 fino al termine dei servizi previsti per la giornata.











