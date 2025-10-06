Indetto uno sciopero mezzi pubblici a Roma venerdì 10 ottobre 2025: tutto quello che c'è da sapere tra orari e fasce di garanzie ATAC

Sarà doppio – seppur sovrapposto negli orari – lo sciopero mezzi pubblici che il prossimo venerdì 10 ottobre 2025 interesserà la sola città di Roma, proclamato a gran voce dalle sigle Sul, Usb e Orsa dopo la grande manifestazione dei giorni scorsi che ha coinvolto la Capitale: un’agitazione che fortunatamente non avrà carattere nazionale, ma che comunque causerà alcuni fastidi ai tanti pendolati romani che quotidianamente si affidano all’ATAC e che dovranno fare i conti con l’ennesimo sciopero mezzi pubblici.

Seppur si potrebbe pensare che lo sciopero mezzi pubblici di venerdì sia collegato – come gli ultimi che abbiamo attraversato – alla situazione umanitaria di Gaza, in questo caso le sigle hanno indetto l’agitazione per ragioni prettamente lavorative: si va dalle consuete rivendicazioni salariali, passando per la richiesta di maggiori tutele per gli autisti e il personale che opera sui mezzi, fino alle ormai croniche carenze di personale che si traducono in turni massacranti per i pochi dipendenti assunti.

Sciopero mezzi pubblici a Roma, venerdì 10 ottobre 2025: tutti gli orari e le fasce di garanzia

Venendo all’aspetto più importante dello sciopero mezzi pubblici di venerdì, l’agitazione è stata indetta per 24 ore dalla sigla Sul e si intersecherà a una seconda agitazione – questa voluta da Usb e Orsa – dalla durata di 4 ore tra 8:30 e le 12:30 di venerdì 10 ottobre 2025: coinvolti, insomma, tutti i lavoratori che fanno parte del gruppo ATAC con ripercussioni che potrebbero estendersi dai bus fino alla metropolitana, passando per i tram, i filobus e per la linea tra Termini e Centocelle.

Ovviamente anche durante lo sciopero mezzi pubblici di venerdì prossimo a Roma resteranno attive le consuete fasce di garanzia normalmente previste in caso di agitazione: i mezzi ATAC, infatti, dovrebbero circolare regolarmente dall’inizio del turno fino alle ore 8:29 e poi, nuovamente, tra le 17:00 e le 19:59; fermi restando i possibili disagi che potrebbero verificarci anche prima dell’inizio e dopo la fine dello sciopero mezzi pubblici e i possibili ritardi negli orari di garanzia.