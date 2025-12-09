E' in programma per la giornata di oggi uno sciopero dei mezzi Atac Roma: in questo 9 dicembre 2025 stop a bus e metro, i dettagli

È in corso uno sciopero dei mezzi pubblici Atac, in quel di Roma. Così come previsto, per la giornata di oggi, 9 dicembre 2025, è stata indetta un’agitazione di 24 ore nella capitale, con la possibilità che chi deve muoversi con bus, metro e altro possa andare incontro a delle difficoltà. Come previsto, sono state programmate due fasce di garanzia, dove i mezzi pubblici Atac sono in circolazione, e la prima è terminata alle ore 8:30, quindi circa mezz’ora fa. Di conseguenza, in questi minuti e fino alle ore 17:00, tutto potrebbe succedere, con le metro e i bus che non saranno garantiti.

Dalle ore 17:00 scatterà poi la seconda fascia di garanzia che durerà tre ore, andando avanti fino alle ore 20:00, dopo di che, nuovo stop fino alla fine del servizio giornaliero. Chiunque debba spostarsi oggi per Roma dovrà quindi controllare che i mezzi che deve prendere siano in circolazione e, per farlo, potrà controllare i vari social ufficiali dell’azienda, così come il sito ufficiale o eventualmente contattare il numero verde e l’infopoint. Dalle ore 8:30 alle 17:00 di oggi non sono da escludere interruzioni, sospensioni e ritardi di tutti i mezzi pubblici riguardanti Atac, mentre saranno regolarmente in funzione i mezzi Tpl, quelli che invece coprono la periferia capitolina.

SCIOPERO OGGI ROMA MEZZI PUBBLICI ATAC: IL 12 NUOVA AGITAZIONE

Lo sciopero di oggi di Atac è stato indetto dal sindacato Osr Sul e rappresenta una protesta contro alcune condizioni di lavoro che ai dipendenti dell’azienda capitolina non vanno a genio, come ad esempio la sicurezza, ma anche i disagi legati al pasto, la mancanza di adeguamenti e molto altro ancora.

Lo sciopero di oggi, 9 dicembre 2025, farà da preambolo a quello che accadrà venerdì prossimo, 12 dicembre, quando ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà non soltanto i mezzi pubblici e non soltanto la capitale. Vedremo quello che succederà nel corso della giornata.

