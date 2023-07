Sciopero mezzi pubblici lunedì 24 luglio/ Atm, Atac, Milano e Roma: info e orari

Quella di lunedì 24 luglio potrebbe essere un’altra giornata di passione per i viaggiatori e i pendolari per via di uno sciopero dei trasporti pubblici indetto dai sindacati. L’USB lavoro privato ha comunicato un’agitazione della durata totale di 4 ore, dalle ore 8:30 alle 12:30, appunto per il prossimo 24 luglio, una manifestazione che segue l’agitazione dello scorso 15 luglio degli aerei, e quella del 13 luglio dei treni, due eventi ravvicinati che hanno creato non pochi disagi per gli italiani e i turisti stranieri.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, morto Andrea Purgatori: stroncato da malattia fulminante

Per quanto riguarda ATM, l’azienda dei trasporti pubblici Milano, lo stop sarà appunto di quattro ore e potrebbe avere ripercussioni su tram, treni, autobus e linee della metropolitana. Non è ben chiaro se si fermerà anche Trenord, la linea dei treni regionali, e a riguardo non sono giunte comunicazioni certe. Durante lo sciopero non saranno previste delle fasce di garanzia, visto che l’agitazione sarà di “solo” 4 ore, e fra i motivi che hanno spinto i lavoratori a incrociare le braccia, la battaglia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le rivendicazioni sul salario minimo, la sicurezza sui luoghi sul lavoro e la libertà di sciopero. Sciopero il prossimo 24 luglio anche a Roma, a cominciare da Atac, che ha comunicato tramite sito ufficiale che: “Sulla rete Atac lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Lo sciopero riguarda anche la rete gestita dal consorzio privato Roma Tpl”.

Stretta sui migranti è legge in Uk/ Ira Onu: “Provvedimento contrario al diritto internazionale”

SCIOPERO TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI 24 LUGLIO 2023: SI FERMA ANCHE COTRAL

Il servizio sarà garantito sino alle 8:29 quindi dalle 12:31 in avanti. “Durante le sciopero – si legge ancora – nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line nresta sempre attivo”.

Infine da segnalare sempre a Roma lo sciopero dei mezzi pubblici della Cotral, quindi i bus e i treni che circolano nella periferia della capitale, anche in questo caso sempre nella stessa fascia oraria, quindi dalle ore 8:30 alle 12:30 senza garanzia.

Leonardo Apache La Russa, indagato anche un amico dj/ Accuse di stupro, la sua presenza indicata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA