È arrivato – infine – il temuto giorno dello sciopero mezzi pubblici indetto un paio di settimane fa dalla sigla sindacale Orsa tpl proprio per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre 2024, su tutto il territorio nazionale: un appuntamento particolarmente temuto per via dell’ipotetica adesione che potrebbe paralizzare per diverse ore l’intero territorio nazionale e – soprattutto – le grandi città; con una durata di 24 ore che in alcuni casi potrebbe anche non prevedere alcuna fascia di garanzia dato che si tratta di un sabato, giornata in cui si riduce il numero di pendolari che si affidano ai trasporti locali per arrivare in ufficio.

Partendo dal principio – e poi arriveremo anche a tutti i dettagli tra orari e info utili per le principali città italiane – lo sciopero mezzi pubblici di oggi è stato indetto (come anticipavamo prima) dal sindacato Orsa tpl per rinnovare le richieste che hanno motivato anche tutte le ultime agitazioni a cui abbiamo assistito: innanzitutto il sempre atteso – e mai arrivato – rinnovo contrattuale accompagnato dai aumenti salariali in relazione all’inflazione, passando anche per il tema dei “carichi di lavoro”, delle “aggressioni continue” e dalla carente “sicurezza” sul lavoro.

Insomma, – l’abbiamo già detto, ma lo ripetiamo – lo sciopero mezzi pubblici indetto per la giornata di oggi avrà una durata complessiva di 24 ore e varrà per tutto il territorio nazionale, ma limitatamente alle aziende in cui opera il sindacato Orsa: i dipendenti (in linea di massima, ma con alcune differenze da città a città) l’agitazione dovrebbe durare dalle 8:30 alle 17 e poi nuovamente dalle 20 all’ultima corsa della giornata; con garanzie dalla prima corsa alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Entrando nel dettaglio dello sciopero mezzi pubblici che ci attende nelle prossime ore, è interessante partire dal caso di Milano che solamente ieri è stata protagonista di una precettazione – l’unica sul territorio – fortemente voluta dal Prefetto locale: la ragione è legata a motivi di ordine pubblico dato che nelle prossime ore si terrà – da un lato – un’ampia manifestazione pro-Palestina e – dall’altro – la partita tra Inter e Torino a San Siro che causeranno una forte pressione sui mezzi pubblici milanesi.

Confermato – invece – lo sciopero mezzi pubblici di oggi in quel di Roma con l’Atac che ha deciso di conformarsi agli orari indicati dalla sigla sindacale (8:30-17/20-fine servizio) includendo anche i bus notturni ‘N’; così come a Napoli l’Anm seguirà gli orari generali, ma facendo partire la fascia di garanzia mattutina alle 5:30 e includerà nell’agitazione anche la funicolare e la linea della metropolitana 1. Stessa sorte anche in città come Modena, Reggio Emilia e Piacenza in cui opera la SETA, a Genova con la società Amt (che gestisce anche la ferrovia di Casella) e a Bologna che vede aderire allo sciopero mezzi pubblici di oggi l’azienda Tper.