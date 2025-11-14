Quella di oggi sarà una giornata di passione per lo sciopero in programma a Roma dei mezzi pubblici. Si ferma anche Easyjet, in piazza gli studenti

Quella di oggi sarà una giornata di passione per molti viaggiatori, essendo previsto uno sciopero. Attenzione, non si tratterà di un’agitazione nazionale, ma in ogni caso i disagi – come appena scritto – potrebbero non mancare. Partiamo dal cuore dello sciopero di oggi, 14 novembre 2025, ovvero lo stop dei mezzi pubblici di Roma. Nella capitale tutti i trasporti a firma Atac, quindi bus, metro e quant’altro, si fermeranno, di conseguenza chiunque dovrà usare i mezzi pubblici oggi nella Città Eterna dovrà mettersi l’anima in pace e pensare a soluzioni alternative.

Un disagio in particolare per i turisti, che probabilmente non sono informati come i romani e che dovranno per forza di cose andare in taxi o eventualmente noleggiare un’auto. Lo sciopero dei mezzi di Roma è stato indetto dalle sigle sindacali USB e TPL, 24 ore di stop in cui ovviamente ci saranno le classiche due fasce di garanzia. Una che terminerà proprio in questi minuti, visto che si è conclusa alle ore 8:30, mentre l’altra riprenderà alle ore 17:00 e andrà avanti fino alle 20:00.

SCIOPERO OGGI MEZZI PUBBLICI A ROMA E UDINE

Di conseguenza, dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine corsa, potrebbe essere complicato trovare un mezzo pubblico in giro per Roma a firma Atac. Dovrebbero invece essere regolari tutti gli altri mezzi pubblici, a cominciare da quelli che circolano nella zona periferica della capitale.

Atac ha previsto dei bus che saranno regolarmente in funzione anche durante lo sciopero, di conseguenza vi invitiamo a controllare il sito ufficiale dell’azienda o eventualmente i social per restare aggiornati e avere anche informazioni di prima mano sullo stato dell’agitazione. Attenzione anche a Udine, dove è stato indetto uno sciopero dei mezzi pubblici per quanto riguarda la fascia oraria 15:30-21:30, mentre per l’extraurbano gli orari a rischio vanno dalle 15:15 alle 21:15.



SCIOPERO OGGI DI EASYJET, VOLOTEA E DEGLI STUDENTI

Sciopero oggi anche degli aerei, altro fronte delicato per i viaggiatori. Incroceranno le braccia in questo venerdì 14 novembre 2025 tutti i lavoratori della compagnia aerea EasyJet, con stop dei voli dalle ore 13:00 alle 17:00. Da segnalare anche lo stop di Volotea, compagnia aerea di voli low cost spagnola, che sciopererà invece per tutta la giornata odierna.

Infine, quella di oggi sarà una giornata anche di sciopero degli studenti e ciò potrebbe quindi andare a incidere sul traffico delle principali città italiane. Da Milano a Napoli passando per Roma e Pescara, saranno migliaia gli studenti che scenderanno in piazza (più di 50 le città coinvolte, compresa Monza) per uno sciopero che era stato annunciato già ad agosto, con l’obiettivo di migliorare la scuola in sei punti principali, come ad esempio la valutazione, ma anche la situazione dell’edilizia scolastica, il rapporto scuola-lavoro e molto altro ancora. Attesi numerosi cortei per le vie del centro delle città.