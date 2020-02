Sciopero mezzi Roma revocato/ “Rinviato ad altra data”: domani servizio Atac regolare

Sciopero mezzi Roma revocato: lo annuncia l’ufficio stampa di Roma Servizi per la Mobilità in una nota ufficiale. Domani quindi la rete Atac funzionerà regolarmente, ma lo sciopero dei mezzi pubblici non è stato scongiurato del tutto, bensì rinviato. La mobilitazione di 24 ore, che era stata proclamata dalla sigla Slm Fast Confsal, «è stata differita ad altra data». L’organizzazione sindacale ha deciso di sospendere la vertenza «accogliendo l’invito della Prefettura di Roma». La sindaca Virginia Raggi intanto ha ringraziato la Prefettura capitolina «per il grande lavoro di mediazione portato avanti per scongiurare lo sciopero». Il Campidoglio apprezza anche «il senso di responsabilità dimostrato da Fast-SLM». Con questa revoca, aggiunge il sindaco, si evita che lo sciopero coincida con le limitazioni alla circolazione veicolare previste dall’ordinanza di stop a causa del superamento dei livelli di Pm10 nell’aria.

SCIOPERO MEZZI ROMA REVOCATO: CONFERMATO BLOCCO AUTO

Resta dunque confermata la limitazione della circolazione. Il Comune di Roma è dovuto intervenire di nuovo con uno stop a causa degli alti livelli di smog. A causa del superamento dei livelli di Pm10, che è stato rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, tenuto conto anche della previsione di criticità prevista per domani, è stata quindi disposta la limitazione della circolazione veicolare per lunedì 3 febbraio 2020 nella Ztl Fascia Verde. Il blocco obbligatorio delle auto scatta dalle 7.30 e termina alle 20.30, inoltre riguarda i seguenti veicoli: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli Benzina Euro 2. Con questo provvedimento è prevista una gestione degli impianti termini del territorio comunale tale che la temperatura non dovrà superare i 17-18°C in base al tipo di edificio. E tutto ciò in base ai criteri indicati nel Piano di intervento operativo.

#info #atac – lo #sciopero sulla rete Atac previsto per domani è differito a data da destinarsi. Domani servizio attivo su intera rete #Roma — infoatac (@InfoAtac) February 2, 2020





