Sciopero Milano 10 novembre 2023: stop mezzi pubblici ATM/ Mese di passione per i viaggiatori

Quella di domani, 10 novembre 2023, sarà senza dubbio una giornata di passione per i viaggiatori di Milano per via dello sciopero dei trasporti ATM. La prima cosa da sapere, come ogni manifestazione dei sindacati dei mezzi pubblici, è che saranno previste delle fasce di garanzia, leggasi fino alle ore 8:45 e poi dalle 15:00 alle 18:00, di conseguenza durante gli altri orari saranno possibili soppressioni delle corse, ma anche ritardi e cancellazioni. Lo sciopero riguarderà anche gli autobus circolanti sulle autostrada e in particolare i mezzi pubblici dei tragitti Milano Centrale – Linate, Milano Centrale – Malpensa, Milano Centrale – Orio al Serio, Torino – Malpensa e Brescia – Orio al Serio. Copre inoltre le linee, sempre con bus, Milano – Torino, Milano – Serravalle Outlet, Roma Termini – Fiumicino e Roma Termini – Ciampino.

Le corse dei bus Autostradale, durante lo sciopero di Milano del 10 novembre 2023, comprese fra le ore 8:30 e le 13:00 e dalle 16:00 fino alla fine del servizio non saranno garantite, così come fatto sapere dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal. Con lo sciopero del 10 novembre inizia un mese decisamente complicato per tutti i meneghini, visto che oltre all’agitazione indetta domani, ci sarà un’altra manifestazione la prossima settimana, leggasi il 17 novembre, quando è previsto un grosso sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato a livello nazionale dal Cgil e Uil.

SCIOPERO MILANO 10 NOVEMBRE 2023: STOP MEZZI PUBBLICI ATM: LE PROSSIME MANIFESTAZIONI

Lo sciopero in questo caso interesserà aerei, treni, il trasporto locale, quello marittimo e i servizi autostradali, tutti di 24 ore. Venerdì 24 novembre, invece, altro sciopero nazionale della durata di un giorno che riguarderà i lavoratori delle imprese che effettuano il servizio aeroportuale di handling, di conseguenza non sono da escludere problemi agli aeroporti.

Infine domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre: nel primo caso uno sciopero di 23 ore di Trenord e poi il trasporto pubblico locale di nuovo per uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base.

