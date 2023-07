Sciopero nazionale dei trasporti domani venerdì 7 luglio 2023/ Metro, bus e tram: gli orari (6 luglio)

Sciopero nazionale dei trasporti domani venerdì 7 luglio 2023: da Milano a Roma, gli orari del disservizio per bus, metro e tram possono cambiare

Uno sciopero nazionale dei trasporti indetto dal sindacato Faisa Confail è in programma domani, venerdì 7 luglio 2023. Il personale dei mezzi pubblici, come riportato da Tgcom24, si fermerà per ventiquattro ore per protestare contro “la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

SCIOPERO MEZZI ATM E AUTOGUIDOVIE MILANO OGGI VENERDÌ 16 GIUGNO 2023/ Le fasce di garanzia

I mezzi a rischio sono bus, tram e metro. Gli orari del disservizio possono variare da città a città. A Milano ad esempio ci saranno problemi dalle sulle linee della metropolitana e sui mezzi di superficie di Atm dalle 8.45 alle 15.00 e dopo le 18.00, mentre a Roma e Napoli non ci saranno soste alla protesta. Gli orari dipenderanno dalle diverse aziende. Non mancheranno comunque le consuete fasce di garanzia, che permetteranno ai cittadini di spostarsi, seppure con qualche limitazione.

Sciopero ATM Milano da oggi fino all'11 giugno/ Tempi d'attesa più lunghi: info e orari

Sciopero nazionale dei trasporti domani venerdì 7 luglio 2023: le informazioni

Andiamo a vedere nel dettaglio i mezzi coinvolti nello sciopero nazionale dei trasporti indetto dal sindacato Faisa Confail di domani, venerdì 7 luglio. A Milano riguarderà il trasporto pubblico locale gestito da Atm. La fascia di garanzia sarà fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00 A Roma la protesta interesserà sia Atac sia Roma Tpl, con potenziali disservizi su tram, metro, bus sia urbani sia regionali Cotral, e treni sulle linee Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. La fascia di garanzia sarà fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A saltare in entrambe le cittàquasi sicuramente saranno le tratte notturne di bus, tram e metro nelle principali città italiane.

SCIOPERO TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI OGGI 26 MAGGIO/ ATM Milano, metro in funzione

A Napoli il sindacato OR.S.A. ha annunciato uno sciopero di quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00, mentre andrà avanti per tutto il giorno quello di O.S. CONFAIL-FAISA. I problemi riguarderanno soprattutto le linee della Cumana e della Circumvesuviana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA