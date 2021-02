Sciopero oggi 8 febbraio: mezzi e treni Trenord/ Caos Atm Milano-Atac Roma: gli orari

Una due giorni “nera” per il contemporaneo sciopero dei mezzi e dei treni in larga parte del Paese: dopo la “tregua” degli ultimi mesi Covid e della recente crisi di Governo, i sindacati tornano alla carica indicendo per oggi 8 febbraio uno sciopero di 4 ore dei trasporti pubblici locali e regionali per i lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, mentre per domani 9 febbraio la protesta di “allarga” ai ferrovieri aderenti a Osa, Ugl e Cub. La protesta più ampia è però quella di oggi dato che coinvolge mezzi (bus, metro e tram) e treni su percorrenza regionale (allarme soprattutto in Lombardia per lo sciopero Trenord), motivata per il rinnovo del contratto con le associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, scaduto da più di tre anni.

Gli orari e le modalità variano da città a città, eccoli nel dettaglio: Milano dalle 9.30 alle 13.30; Roma 8.30 alle 12.30; Torino dalle 18 alle 22; Genova 11.30 alle 15.30; Trieste dalle 9 alle 13; Bologna dalle 11 alle 15; Firenze dalle 18 alle 22; Perugia dalle 17.30 alle 21.30; Napoli dalle 9 alle 13; Reggio Calabria dalle 9 alle 13; Bari 8.30 alle 12.30. Per l’Atm di Milano lo sciopero nazionale prevede mezzi a rischio dalle 9.30 alle 13.30 mentre per la restante parte della giornata bus, metro e tram saranno regolari: sempre in quello stesso orario, spiega Atm, «potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus di Agi».

SCIOPERO TRENI: TUTTI I DISAGI

Diversa invece la situazione sui treni con un doppio parallelo sciopero nazionale e locale che porterà inevitabili disagi per lo spostamenti di pendolari lavoratori: domani martedì 9 febbraio Italo e Trenitalia subiranno lo sciopero dalle ore 9 alle 17, senza dunque coinvolgere le fasce di garanzie (che dunque permangono invariate). Situazione però di particolare disagio in Lombardia, come rimarca Trenord in una prima nota: «Per effetto dell’agitazione sindacale del giorno precedente e delle normative che regolano gli scioperi nel trasporto pubblico, saranno garantiti tutti i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria FerrovieNord, compresa la direttrice Brescia-Iseo-Edolo, i treni delle linee S1, S2, S4, S9, S13 e S50, e il servizio da e per l’aeroporto di Malpensa». Tutti gli altri treni invece sono a rischio tra le 9 e le 17, mentre i primi disagi si dovrebbero avere già oggi per un altro sciopero questa volta dovuto alla sola Ferrovienord: braccia incrociate tra le 9 e le 13, interessati i treni circolanti «Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Nord Lago, Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Novara Nord, l’aeroporto di Malpensa, le linee S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50 e la direttrice Brescia-Iseo- Edolo, che potranno subire ritardi e variazioni di percorso». No ripercussioni su treni della rete ferroviaria Rfi mentre per i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio sono garantiti in caso di treni fermi i bus sostitutivi sulle medesime tratte.



