Lo sciopero per Gaza segnato dagli incidenti di Milano. Cacciari: "I provocatori ci sono sempre". Bisognava sfilare come in un corteo funebre

Tanti in piazza per la Palestina nello sciopero che è stato indetto dell’Usb, ma anche blocchi di autostrade e porti. A Milano lo sciopero ha mostrato il peggio, con devastazioni e incidenti in seguito ai quali otto persone sono finite in Questura, mentre una sessantina di agenti hanno riportato ferite.

“È capitato in diverse manifestazioni che ci fossero dei facinorosi” spiega Massimo Cacciari, filosofo, ex parlamentare ed ex sindaco di Venezia, che però ha un’idea particolare di come si sarebbe dovuto organizzare le manifestazioni, come lunghi cortei funebri in cui la gente si mette il lutto al braccio e sfila in silenzio, senza nessun messaggio d’odio nei confronti degli altri. La realtà, però, è che queste manifestazioni non cambieranno il corso delle cose, sulle quali invece possono incidere solo le grandi potenze. Sono gli Stati Uniti, in questa vicenda, che possono fermare Israele.

Lo sciopero per la Palestina non è stato dappertutto pacifico, a Milano ci sono stati incidenti con 10 arresti e 60 agenti feriti. Come si spiegano queste violenze?

Ci sono state manifestazioni in tutta Italia, mi sembra che sia abbastanza naturale, a meno di non inventarsi leggende, che in alcuni luoghi ci siano dei provocatori o matti scriteriati. Tutto sommato è successo soltanto a Milano.

Ma questi incidenti inficiano il significato dello sciopero?

Niente affatto, c’erano persone che anelavano e speravano ardentemente in casini anche peggiori. Quello che fa tristezza è che ci sia qualcuno che partecipa, magari in buona fede, a queste manipolazioni senza capire che con determinati comportamenti si fa piacere al nemico. Ma gli idioti ci sono sempre stati, e sempre ci saranno.

La manifestazione l’avrebbe organizzata così?

Se le avessi organizzate io queste manifestazioni sarebbero state dei grandi funerali di massa. Avrei pensato a cortei in cui si partecipa con il lutto al braccio, in perfetto silenzio, con qualche bandiera palestinese semmai, senza nessun segno di odio nei confronti di altri: solo bandiere palestinesi listate a lutto e lunghi cortei funebri. Questo dal punto di vista dell’immagine avrebbe avuto peso. Ma è difficile ragionare su questo. Non è una novità neanche che ci siano persone che strumentalizzano il comportamento idiota di qualcuno. In centinaia di manifestazioni c’è stato qualcuno che ha rotto delle vetrine.

Che segnale è questo sciopero per il governo?

Nessuno, non se ne interessano, qualunque sia il segnale. C’è bisogno di una manifestazione, per un governo decente, per svegliarsi di fronte a una tragedia come quella che sta capitando a Gaza?

Su questo tema può montare la protesta?

Penso proprio di no. Queste manifestazioni non possono portare a niente. Vale anche per iniziative tutto sommato più serie, come quelle di alcuni governi che riconoscono lo Stato della Palestina. Puzzano di foglia di fico lontano un miglio, per nascondere vergogne irriscattabili da parte dell’Occidente, perché ormai durano da troppi anni.

C’è qualcosa che può cambiare la situazione a Gaza?

È una tragedia che si può risolvere solo a livello globale: gli unici che possono far cessare questa sciagurata politica israeliana sono gli Stati Uniti, così come solo gli USA e la Russia possono risolvere la tragedia in Ucraina. L’America, la Cina e altri grandi Paesi, tra cui anche l’India, possono dare un equilibrio a questo pianeta. Tutti gli altri non sono neanche comprimari, neanche più comparse.

Tantomeno può incidere qualcosa l’opinione pubblica?

Purtroppo nemmeno noi possiamo incidere.

(Paolo Rossetti)

