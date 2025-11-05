Sciopero al Centro di Produzione Rai di Milano: trasmissioni cancellate o ridotte, studi al buio per “Ore 14”.

Sciopero Rai, E’ Sempre Mezzogiorno e TG Sport Giorno: cosa succede

Lo sciopero Rai del 5 novembre fa saltare altre trasmissioni con la conseguenza di un cambio palinsesto dell’ultimo minuto. In particolare, i programmi che hanno sede a Milano in Corso Sempione e Via Mecenate ecco che subiranno modifiche piuttosto rilevanti. Infatti in queste zone ci sarà un presidio che durerà a partire dalle 9.30 fino alle 12. Quali sono le trasmissioni che saltano? Andiamo a scoprire tutto sulle conseguenze dello sciopero organizzato dalla Slc CGIL.

Partiamo da Rai Uno, dove salta a piè pari E’ Sempre Mezzogiorno ma il palinsesto si organizza riproponendo una replica del programma di Antonella Clerici. Per la precisione vedremo una puntata con il meglio delle ricette dell’ultima stagione, un modo per non sconvolgere troppo i telespettatori legati al famosissimo cooking show del mattino. Per quanto riguarda Rai 2, invece, ci tocca una sostituzione: salta il TG Sport Giorno e va in onda I Mestieri di Mirko. Passiamo ora a scoprire cosa potrebbe succedere a Ore 14.

Sciopero Rai: salta anche il TG3 delle 12

Per quanto riguarda lo Sciopero Rai e Ore 14, resta ancora in forse la puntata di oggi. A dirla tutta, lo studio di Milo Infante potrebbe andare in onda senza le luci, ma ancora non si sa se Rai oserà questo temporaneo cambio stilistico o se opterà per una sostituzione. Salta invece il TG3 delle 12 su Rai 3 dove verrà invece trasmesso Gianni Minà – Cercatore di storie. “La protesta nasce dalla consapevolezza che, senza una selezione del personale aggiornata e inclusiva, non c’è futuro per chi lavora nella produzione”, scrive la CGIL, descrivendo lo sciopero Rai: “I lavoratori denunciano inoltre tagli su investimenti tecnologici, formazione e riconoscimenti professionali, chiedendo una svolta nella gestione del personale e il rispetto delle regole di corrette relazioni industriali“.