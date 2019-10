Sciopero Roma: Atac, trasporti, rifiuti, scuola/ Oggi blocco totale vs Raggi: orari

Tutti in piazza contro la giunta Raggi e l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, la città di Roma rischia per oggi il blocco totale a fronte del doppio sciopero nazionale e locale lanciato negli scorsi giorni: di fatti allo sciopero di tutte le società partecipate del Comune (con annessi servizi) – ovvero Ama, Atac, Farmacap, Multiservizi, Aequa Roma, Zetema, Risorse per Roma, Roma Servizi, Roma Metropolitane investite da gravissime problemi di liquidità, bilanci non presentati in rosso o mai approvati – si è aggiunto lo sciopero nazionale dei trasporti (treni, metro, bus, aerei, navi e autostrade) promosso dai sindacati Sgb, Cub e Cobas. Il risultato dà la concreta possibilità che la giornata di oggi 25 ottobre 2019 possa passare alla storia come uno dei più grandi blocchi del servizi pubblico e privato che la Capitale abbia mai visto. «Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero che dal nostro punto di vista non ha motivazioni. In Roma Metropolitane c’è la garanzia dei livelli occupazionali, c’è l’intenzione di mantenere la società in mano pubblica», aveva rilanciato ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi, raccogliendo un sonoro “picche” dai sindacati che non hanno revocato il maxi sciopero. «Più che chiedere il ritiro degli scioperi sarebbe utile che il Comune accetti di discutere con sindacati e lavoratori il modo di come risolvere i problemi», la replica a distanza del segretario Cgil Maurizio Landini, con diretta contro-replica della Raggi «Roma capitale ha proposto ai sindacati Confederali un tavolo di confronto sulle società partecipate, ma l’offerta è stata rifiutata senza che da parte loro venisse avanzata alcuna alternativa».

SCIOPERO GENERALE ROMA: CAOS ATAC E TRASPORTI

Al netto dei litigi, la situazione sulla Capitale sia per lo sciopero che per il futuro di tutti i maggiori servizi delle Partecipate al Campidoglio è tutt’altro che un “gioco”: Roma rischia il blocco totale e non solo per oggi se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi mesi. Iniziando la lunga lista di disservizi e disagi che Roma potrebbe incappare oggi non possiamo che partire dal settore trasporti: Bus, metro, tram Atac e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle sono a rischio stop per 4 ore dalle 20 alle 24. Stesso vale per i mezzi Roma Tpl, con aggiunte possibili conseguenze negative durante la giornata per il parallelo sciopero nazionale di Cobas e Cub. Per tutto il servizio dei trasporti nella Capitale sarà comunque rispettato il meccanismo delle fasce di garanzia, da inizio servizio alle 08.30 e dalle 17 alle 20. Sempre per causa sciopero, non saranno garantiti i seguenti servizi: sportello al pubblico, contact center 0657003, check point di Laurentina e Aurelia, info box alla stazione Termini. «Non saranno garantiti, poi, i servizi di informazione sui siti muoversiaroma.it, romamobilita.it e il presidio sui canali social gestiti da Roma Servizi per la Mobilità», riporta Repubblica Roma. Da ultimo, il settore treni vive ore di “passione” per lo sciopero dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi per Italo, Rfi, Trenitalia: le Frecce sono date comunque regolari per tutta la giornata, diversa la situazione per i convogli locali e regionali con garanzie soltanto durante le fasce dei pendolari, 6-9 e 18-21.

BLOCCO TOTALE ROMA: A RISCHIO I RIFIUTI

Ma non sarà un venerdì nerissimo solo per i trasporti: lo sciopero opzionato contro la giunta a guida Virginia Raggi vedrà scuole e musei a rischi chiusura per tutta la giornata, con annessi stop anche per i servizi di pulizia e sorveglianza. Caos per asili nidi, scuole primarie, secondarie e Università, stesso vale per i principali Musei della Capitale (ad eccezione del Vaticano dove dovrebbero essere garantiti tutti i servizi). Al netto delle farmacie comunali che rischiano la chiusura per l’intera giornata, un settore particolarmente a rischio per l’intero venerdì è certamente quello dei rifiuti: l’azienda partecipata al Comune, l’Ama, ha fatto sapere da giorni che non garantisce per tutto il giorno la raccolta dei rifiuti con una nota che fatto imbestialire cittadini e opposizioni. «Ama fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra», conclude la nota dell’azienda, cui ha fatto seguito la richiesta di Raggi e Garante per gli scioperi ad una quantomeno parziale revoca. «Pieno rispetto delle prestazioni indispensabili poste dalla legge a contemperamento dei diritti costituzionali degli utenti; l’Ama assicuri la riattivazione del servizio subito dopo la fine dell’agitazione, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario», sottolinea il Garante degli scioperi, in attesa di risposte ufficiali da parte di Ama. 18 aziende per almeno 24mila dipendenti di cui 8 mila di Ama e 11 mila di Atac minacciano di scendere in piazza contro il governo della città: il venerdì che si apre su Roma ha tutti i tratti per passare come “storico” e non è certo una bella notizia per i suoi stessi cittadini.



