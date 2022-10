Sciopero Roma, bus treni aerei oggi 21 ottobre 2022/ Info e orari Tpl: attesi disagi

Sciopero dei trasporti oggi, venerdì 21 ottobre 2022, in quel di Roma. A partire dalle ore 8:30 (quindi fra pochi minuti), fino alle ore 12:30, si fermeranno i mezzi pubblici della compagnia Tpl, così come da manifestazione indetta dal sindacato Usb. Nel dettaglio, come fa sapere romamobilit.it, le linee dei bus che potrebbero subire soppressioni o ritardi sono le 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.

Lo sciopero dei trasporti di oggi a Roma non riguarderà invece le linee Atac, quelle che viaggiano in città, di conseguenza i mezzi dell’azienda pubblica romana saranno regolarmente in funzione. Inoltre sempre nella giornata di oggi, l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha indetto una protesta di 24 ore con fasce di garanzia dalle ore 8:30 alle 17:00 e poi dalle ore 20:00 fino alla fine delle varie corse: non sono da escludere disagi o soppressioni per la rete dei bus extraurbani nonché sulle ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

SCIOPERO AEREI E BUS OGGI A ROMA: VUELING, EASYJEY E AIRWAYS

Da segnalare un altro sciopero a Roma per oggi, 21 ottobre 2022, quello delle compagnie aeree. In questo caso potrebbero verificarsi maggiori disagi per i viaggiatori, visto che tutto il personale di Enav, Società italiana per l’assistenza e il controllo del traffico aereo, incrocerà le braccia, con l’aggiunta dei dipendenti di Flai, Federazione lavoratori aziende italiane, riguardante i lavoratori delle imprese addette ai servizi aeroportuali e all’handling. In contemporanea, agitazione anche da parte dei dipendenti di Vueling ed Easyjey, mentre Airways ha previsto la cancellazione di più di duecento voli sia per quanto riguarda i collegamenti nazionali quanto quelli con l’estero.

Da segnalare infine per la giornata di oggi anche lo sciopero studentesco, un corteo organizzato dal movimento romano che scatterà alle ore 10:00 da piazzale Ostiense, a Piramide, per cui sono attesi circa 2.500 manifestanti. Il corteo si dirigerà verso largo Bernardino da Feltre (Trastevere) sfilando, come fatto sapere da RomaToday.it: “lungo via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere”. Per via dello sciopero in vigore numerosi divieti di sosta nelle zone della manifestazione, di conseguenza quello di oggi sarà un venerdì davvero nero per i cittadini romani.











