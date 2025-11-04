Sciopero nazionale della scuola oggi 4 novembre 2025: mobilitazione in tutta Italia e lezioni a rischio, chi partecipa e motivazioni della protesta

Disagi e lezioni a rischio oggi per lo sciopero scuola nazionale, indetto dal SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e in programma per l’intera giornata. La mobilitazione coinvolge tutto il sistema dell’istruzione e della ricerca: insegnanti, personale ATA, dirigenti scolastici e, in parte, anche addetti e ricercatori del mondo universitario.

Il sindacato motiva la mobilitazione con una serie di rivendicazioni economiche e strutturali. Il sindacato chiede un incremento degli stipendi di almeno il 20% netto, misura considerata indispensabile per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Tra le altre rivendicazioni spiccano la stabilizzazione del personale precario e la copertura dei posti vacanti con assunzioni a tempo indeterminato, sia per i docenti sia per il personale amministrativo e tecnico.

SCIOPERO SCUOLA, LE ALTRE RICHIESTE

Il SISA chiede inoltre una revisione della figura del dirigente scolastico. Sul piano organizzativo, il SISA propone un cambiamento radicale nella selezione dei dirigenti scolastici: al posto dell’attuale concorso pubblico, verrebbe introdotto un meccanismo elettivo particolare. Un’altra delle richieste riguarda la creazione di un “ruolo unico docente”. Non mancano istanze più articolate, come lo studio di nuove lingue nelle scuole superiori e il pensionamento volontario anticipato per il personale con invalidità elevata.

SCIOPERO SCUOLA, I POSSIBILI DISAGI

Non è possibile prevedere l’adesione allo sciopero scuola, tuttavia si potrebbero verificare disagi e interruzioni nelle attività didattiche. Le lezioni potrebbero essere sospese o parzialmente garantite a seconda della partecipazione del personale.

In virtù di ciò, il consiglio per studenti e famiglie è di verificare se nella propria scuola sia garantita la presenza minima del personale o se l’istituto abbia predisposto modalità alternative. Diverse scuole hanno invitato i genitori a informarsi oggi stesso sul regolare svolgimento delle lezioni.

Tra i possibili disagi si segnalano orari ridotti o lezioni annullate in alcune classi, assenza di sorveglianza negli intervalli o negli spazi comuni, nonché servizi di segreteria sospesi o rallentati.

SCIOPERO SCUOLA E NELLE UNIVERSITÀ

La protesta si estende anche al mondo universitario. Di conseguenza, diversi atenei potrebbero sospendere lezioni e laboratori, interrompere temporaneamente progetti di ricerca e limitare l’accesso a biblioteche o uffici amministrativi.