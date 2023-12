Sciopero trasporti 15 dicembre, Salvini lo precetta “No a stop di 24 ore”/ Il ministro: “Firmata l’ordinanza”

Lo sciopero dei trasporti previsto fra 48 ore, venerdì 15 dicembre 2023, è stato nuovamente “precettato” da parte del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Il leader del carroccio ha fatto sapere di aver firmato un’ordinanza di modo da evitare che lo sciopero dei mezzi pubblici non sia di 24 ore: “Ho firmato per evitare lo sciopero di 24 ore del sciopero del trasporto pubblico che avrebbe paralizzato l’Italia venerdì prossimo”, le parole del vice presidente del consiglio attraverso un video postato sulla sua pagina ufficiale Instagram.

L’ex ministro dell’interno aggiunge e conclude: “Il diritto allo sciopero per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Quindi ho il diritto, anzi il dovere garantire la mobilità e l’utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto”. Peccato però che l’Unione sindacale di base Usb, al termine del confronto con il ministero dei trasporti, abbia annunciato l’intenzione di disobbedire, scioperando in ogni caso per 24 ore, rispettando in ogni caso le fasce di garanzia per i servizi essenziale.

SCIOPERO TRASPORTI 15 DICEMBRE, SALVINI FIRMA ORDINANZA, LA REPLICA DEI SINDACATI

I sindacati hanno inoltre spiegato che intendono rivolgersi al Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo di sospendere l’ordinanza di Salvini e chiedendo anche un incontro urgente con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per cercare di capire se la decisione di bloccare il diritto allo sciopero sia “volontà comune di tutto il governo”, così come si legge sul sito di TgCom24.it.

Lo sciopero era stato inizialmente previsto venerdì 27 novembre quindi traslato al 15 dicembre: “Oggi Salvini ha proposto senza successo, al tavolo con sindacati e associazioni datoriali, un ulteriore momento di confronto, congelando la mobilitazione”, hanno spiegato ieri i sindacati. A questo punto resta da capire di quante ore sarà l’agitazione.

