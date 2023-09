Sciopero trasporti 29 settembre precettato da Salvini/ Agitazione ridotta da 24 a 4 ore

Lo sciopero previsto per la giornata di venerdì 29 settembre 2023, 24 ore di stop dei mezzi pubblici e dei trasporti, è stato ridotto in maniera importante da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché vice presidente del consiglio e leader della Lega. Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico e la mobilitazione, che era stata proclamata ieri di 24 ore, quindi per tutto il giorno, è stata ridotta a sole 4 ore. A farlo sapere è stato il ministero delle infrastrutture attraverso una nota ufficiale, e si tratta senza dubbio di una notizia lieta per pendolari, passeggeri, stranieri e turisti che venerdì prossimo utilizzeranno i trasporti pubblici nelle principali città italiane.

Diversa sarà ovviamente la reazione delle sigle sindacali che già si erano infuriate poche settimane fa, dopo un’altra precettazione sempre da parte del ministro Salvini. Come ricorda il quotidiano Libero attraverso il proprio sito web, lo scorso mese di luglio, in piena estate con milioni di italiani in partenza per le vacanze, era stato indetto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, ma Salvini decise appunto di precettare il settore del trasporto, dimezzando quindi la durata dell’agitazione, che passò da 24 a 12 ore.

SCIOPERO TRASPORTI 29 SETTEMBRE PRECETTATO DA SALVINI: IL PRECEDENTE DI LUGLIO

In quell’occasione lo sciopero iniziò alle ore 3:00 di notte e si concluse alle 15:00, salvo fasce di garanzie, permettendo così a moltissimi italiani di poter viaggiare e raggiungere le mete turistiche.

“Lasciare a piedi un milione di italiani, di pendolari, un giovedì di luglio con temperature di 35 gradi era impensabile”, aveva raccontato in quell’occasione Matteo Salvini attraverso in un videomessaggio. Bisognerà quindi capire quali saranno i nuovi orari che molto probabilmente verranno comunicati entro la giornata di oggi. Nel contempo è atteso un comunicato dei promotori della manifestazione che siamo certi non sarà dei più lievi.

