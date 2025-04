Sciopero dei trasporti previsto per l’8 e il 9 aprile 2025, ma non solo. Nelle scorse ore è stato diramato il calendario delle agitazioni previste per i prossimi giorni, e il mese da poco iniziato sembrerebbe essere particolarmente complicato per tutti i viaggiatori, in particolare pendolari e studenti che ogni giorno utilizzano treni ma anche bus e metro per raggiungere il luogo di lavoro o di studi. Partiamo quindi dallo sciopero al momento più “problematico”, quello previsto nella due giorni 8 e 9 aprile 2025, quindi martedì e mercoledì della prossima settimana.

Si tratta di uno stop che coinvolgerà i treni nazionali e che durerà 24 ore: scatterà infatti la sera dell’8 aprile e terminerà il giorno dopo, la sera del 9 aprile. Nell’agitazione saranno coinvolti anche i treni della compagnia Trenord, quindi i trasporti su ferrovia della regione Lombardia, di conseguenza sarà una giornata di passione per i migliaia di passeggeri dei treni.

SCIOPERO TRASPORTI 8 E 9 APRILE 2025: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Trenord dovrebbe garantire i servizi nelle due fasce comprese fra le ore 5:00 e le 8:00, nonché fra le 18:00 e le 21:00, e o sciopero riguarderà ovviamente anche Trenitalia, con una serie di convogli che saranno garantiti, così come precisato dal sito ufficiale della stessa azienda. Per quanto riguarda Italo, i treni ad alta velocità, bisognerà attende il prossimo 6 aprile per comprendere quali saranno i treni che saranno garantiti, e lo stesso vale per le Frecce, per cui nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara.

In ogni caso saranno previsti cancellazioni, soppressioni e ritardi, di conseguenza sarà un mercoledì di passione per coloro che vorranno utilizzare i mezzi pubblici su rotaia per spostarsi. Perchè questo sciopero dell’8 e del 9 aprile 2025? Le motivazioni riguardano le condizioni lavorative, ma anche la sicurezza sul luogo del lavoro, alla luce delle numerose aggressioni subite dal personale dei trasporti pubblici, nonché i rinnovi contrattuali.

SCIOPERO TRASPORTI 8 E 9 APRILE 2025: COSA SUCCEDE AGLI AEREI

Attenzione anche a quello che accadrà per il trasporto aereo, che incrocerà le braccia nella giornata del 9 aprile, dando così vita ad una combo aerei + treni, che potrebbe di fatto paralizzare lo stivale per diverse ore. Si fermeranno il personali di volo ma anche di terra, quindi gli addetti che lavorano negli aeroporti, e ciò potrebbe avere delle ripercussioni.

Lo sciopero aereo fortunatamente durerà “solo” 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00 di mercoledì 9 aprile, coinvolgendo le sigle sindacali CUB, SEA e GESAP. Attenzione anche allo stop di EasyJet, con gli assistenti di volo che invece si fermeranno dalle ore 10:30 alle 14:30. Anche in questo caso saranno garantiti dei voli, ma bisognerà attendere i prossimi giorni per capire nel dettagli quali saranno. Si consiglia a tutti i viaggiatori di informarsi in anticipo sulla conferma o meno del proprio volo, evitando così di recarsi inutilmente in aeroporto.