Sciopero trasporti 9 ottobre 2023/ Milano Atm, Roma Atac Tpl: orari e fasce di garanzia

Nella giornata di lunedì prossimo, 9 ottobre, si terrà uno sciopero di 24 ore di tram, metro e bus in tutta Italia, interessando quindi le principali città italiane, da Roma a Milano. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, l’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato aderisce insieme ad Al Cobas attraverso una nota, ha spiegato che: “Per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.

Al Cobas è inoltre tornato sulla decisione del ministro Salvini di precettare il precedente sciopero indetto il 29 settembre, che era stato ridotto a 4 ore: “avrebbe ecceduto nel restringimento del diritto di sciopero costituzionalmente garantito”. Sciopero dei trasporti che come detto in apertura interesserà anche la città di Roma, sia le linee Atac, quindi quelle del centro città, quanto quelle di Roma Tpl, oltre ai mezzi Cotral e le ferrovie ex concesse Roma Lido e Roma Viterbo.

SCIOPERO TRASPORTI 9 OTTOBRE: LE MOTIVAZIONI DELL’USB

«Vogliamo sicurezza sul lavoro – ha fatto sapere l’Usb -, salario adeguato e dignità per tutti gli autoferrotranvieri: basta con la repressione e gli attacchi al diritto di sciopero. Basta stipendi da fame, superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato. Sono oramai decenni che quella degli autoferrotranvieri è una categoria costretta a districarsi tra salari irrisori ed inquadramenti di ingresso che partono da poco più di 6 euro l’ora». Per Roma le fasce di garanzia saranno quelle fino alle ore 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00. Inoltre, nella notta fra 8 e 9 ottobre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne.

