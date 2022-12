Sciopero trasporti ATM 2 dicembre 2022/ Milano, metro, bus e tram: info e orari

Lo sciopero trasporti ATM a Milano di venerdì 2 dicembre 2022 si allineerà a quello nazionale di tutti i settori pubblici e privati, al quale hanno aderito i sindacati “Al Cobas“, “CUB trasporti” e “USB”. Quale sarà, in particolare, la situazione che si troveranno a fronteggiare pendolari e fruitori dei mezzi pubblici all’ombra del Duomo? Detto che al momento non si hanno indicazioni definitive, sul portale telematico di ATM campeggiano alcune linee di massima che vi riportiamo di seguito.

In prima battuta, sottolineiamo che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata dello sciopero trasporti ATM. Le uniche, eventuali conseguenze sul servizio potrebbero manifestarsi dopo le 18. Per quanto concerne gli autobus, i tram e i filobus, la loro circolazione potrebbe non essere garantita dalle 8.45 alle 15 e, come nel caso della metro, dopo le 18. A rischio anche l’operatività della funicolare Como-Brunate, peraltro reduce da un periodo di chiusura (dal 2 al 30 novembre): si potrebbero registrare disservizi fra le 8.30 e le 16.30 e dalle 19.30 sino alla conclusione del servizio.

SCIOPERO TRASPORTI ATM MILANO 2 DICEMBRE 2022: LE MOTIVAZIONI DELLA PROTESTA

Le motivazioni rese note dalle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero trasporti nazionale, che riguarda anche ATM, sono le seguenti (pubblicate sul sito internet dell’agenzia lombarda): “Rinnovo dei contratti e aumento salari; introduzione salario minimo (12 euro all’ora); riduzione orario lavoro a parità salario; blocco spese militari e investimenti per scuola, sanità pubblica, trasporti, salario garantito a disoccupati; piano edilizia residenziale pubblica; introduzione omicidio sul lavoro; contro riforma scuola; difesa diritto sciopero; tutela salute donne e contro discriminazioni; contro: privatizzazioni, l’autonomia differenziata tra regioni, l’economia di guerra”.

Lo sciopero trasporti ATM di domani, venerdì 2 dicembre 2022, potrà essere monitorato attraverso le comunicazioni che saranno diffuse attraverso i canali social ufficiali e il sito internet dell’agenzia, per cui vi consigliamo, qualora abbiate spostamenti in programma all’interno del capoluogo della Lombardia, di tenervi aggiornati e di predisporre eventuali piani B da attuare in caso di disagi e interruzioni di servizio.











