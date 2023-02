Sciopero trasporti e mezzi venerdì 17 febbraio 2023/ Fasce e orari Atac, Atm e…

Uno sciopero generale di trasporti e mezzi pubblici è stato indetto per la giornata di venerdì 17 febbraio 2023. A indirlo è stato il sindacato USB (Unione Sindacale di Base), sul cui sito si legge: “Mobilitiamoci per rivendicare salario, sicurezza e dignità alla categoria ed ai servizi pubblici. In tutti questi anni, sul trasporto pubblico si è fatta solo retorica spicciola e si sono messe in campo ricette tutt’altro che efficaci, con finanziamenti che hanno favorito le aziende private, da sempre impegnate a incrementare i loro profitti, penalizzando l’implementazione dei servizi, l’efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro, in barba al diritto alla mobilità dei cittadini”.

Una retorica che “è stata fortemente desiderata dalle stesse associazioni datoriali e dai sindacati conniventi che hanno da sempre veicolato una informazione mediatica a loro favore, evitando di considerare l’unica voce che merita di essere ascoltata: quella degli Autoferrotranvieri. Ma ora parliamo noi”.

SCIOPERO TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023: LA SITUAZIONE A MILANO, ROMA E NELLE ALTRE CITTÀ

Fra le città coinvolte nello sciopero nazionale dei trasporti e dei mezzi pubblici di venerdì 17 febbraio 2023 figurano sicuramente, Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Per quanto riguarda l’Urbe, i mezzi Atac e Cotral si fermeranno per 24 ore, salvo eventuali fasce di garanzia. Stesso discorso per i mezzi Atm a Milano, che potrebbero osservare lo sciopero per l’intera giornata, anche se, fino ad ora, non sono state rilasciate informazioni dettagliate dall’azienda.

Per ciò che concerne la città di Napoli, rimarranno in stand-by tutti i lavoratori di Anm, Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus. Caso analogo per Bologna, dove lo sciopero dei mezzi e dei trasporti durerà 24 ore, ma nel rispetto delle fasce di garanzia, quindi dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Da ultimo, il gruppo GTT a Torino garantirà il servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 e il servizio extraurbano, servizio ferroviario sfmA – Venaria-Aeroporto-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.











