Milano, sciopero trasporti oggi 30 novembre 2025: a rischio metro, bus e tram. Info e orari Atm, cosa sapere e fasce di garanzia mezzi pubblici

SCIOPERO TRASPORTI MILANO: ORARI ATM E DETTAGLI

Si conclude oggi la quattro giorni di agitazioni sindacali che hanno colpito l’Italia, con lo sciopero trasporti a Milano che crea ulteriori disagi, visto che coinvolge i mezzi pubblici di Atm, da metro a bus, fino ai tram, ma sono coinvolte anche alcune linee extraurbane. Infatti, lo sciopero di oggi cade a poca distanza da quello nazionale di venerdì, a cui comunque il personale Atm non aveva aderito, ma questa protesta si inserisce comunque in un quadro di tensioni e rivendicazioni da parte dei lavoratori, che auspicano un intervento per garantire più sicurezza e organizzazione.

La mobilitazione, proclamata dal sindacato Confial, non copre tutta la giornata, ma 4 ore, e più precisamente fino alle 12:45, visto che è partito alle 8:45. A complicare la situazione è il fatto che questo sciopero cada in una fascia insolita, visto che si tratta di un giorno festivo. Comunque, in questo intervallo potrebbero ridursi la disponibilità delle corse, così come potrebbero esserci ritardi o interruzioni temporanee su tram, bus e linee metro, oltre che sui servizi delle consorziate NET Trezzo e Monza.

Sono possibili disagi anche sulla funicolare che collega Como a Brunate, infatti non sono garantite corse dalle 8:30 di questa mattina fino alle 12:30. Non si possono escludere, pertanto, ripercussioni sui collegamenti turistici particolarmente frequentati nei fine settimana. Per quanto riguarda NET Monza, la sospensione è programmata in una fascia diversa, pomeridiana, cioè dalle 14.50 alle 18.50.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO E LA SITUAZIONE ATTUALE

In merito alle ragioni dello sciopero trasporti Milano, il sindacato ha evidenziato una serie di criticità: la sicurezza degli operatori di front line, in particolare nelle ore serali e sulle linee periferiche; i tempi di percorrenza dei mezzi di superficie, spesso rallentati dalle condizioni del traffico; e diverse problematiche di viabilità che rendono più complesso il servizio. A queste si aggiungono la richiesta di maggior tutela per le pause pranzo, soprattutto nei turni notturni, e la necessità di luoghi di ristoro e servizi igienici adeguati presso i centri linea e ai capolinea.

Nonostante lo sciopero, nella prima parte della mattinata Atm, come riportato dal Corriere, ha comunicato che tutte le linee, sia di superficie sia sotterranee, risultavano regolarmente in funzione. L’assenza di fasce di garanzia, dovuta al fatto che questo sciopero cade di domenica, rende comunque possibile un peggioramento della situazione nel corso della mattinata.

I CONSIGLI PER CHI DEVE SPOSTARSI

Per chi deve spostarsi, Atm suggerisce di monitorare in tempo reale lo stato del servizio tramite sito, app e canali social. In alternativa ai mezzi pubblici, restano disponibili i servizi di mobilità condivisa come bike, scooter e monopattini elettrici, mentre chi sceglie l’auto deve mettere in conto un possibile aumento del traffico e difficoltà di parcheggio, soprattutto nelle zone centrali.